PLAINFIELD – Le quart-arrière de Plainfield North Demir Ashiru a commencé quatre matchs au niveau du football universitaire.

Sur la base de son niveau de jeu jusqu’à présent, il semble qu’il ait eu environ 40 départs.

Faisant preuve d’un équilibre réservé aux quarts avec cinq fois plus d’expérience, Ashiru a conçu l’attaque de Plainfield North à hauteur de quatre passes de touché transportées par quatre receveurs différents alors que les Tigers sont passés à 4-0 avec une victoire de 42-12 sur le rival du district Plainfield South. le jeudi soir.

“J’ai obtenu un certain nombre de minutes l’année dernière à la fin des matchs, et cela m’a aidé à me sentir plus à l’aise dans ce genre de situations”, a déclaré Ashiru. “Aussi tous les entraînements de l’été et les entraînements avec l’équipe.”

Plainfield North ferait mieux de garder ses secrets d’entraînement pour lui si des performances comme celles d’Ashiru sont ce qu’il obtient.

«Ce fut une année COVID qui a mal tourné pour lui en deuxième année. Il n’a disputé que trois matchs, alors il n’était pas à la hauteur au cours de sa première année », a déclaré l’entraîneur de Plainfield North, Anthony Imbordino. «Nous avons eu une belle classe senior l’année dernière et un bon quart-arrière senior, et vers la semaine 6 ou la semaine 7 l’année dernière, nous savions qu’il était plutôt bon, mais à l’époque, nous étions comme 6-1, et nous ne voulions pas bouleverser des choses.

“Mais cela l’a rendu concentré sur le laser et affamé pour cette année et son opportunité.”

John St. Clair de Plainfield North perce le milieu contre Plainfield South. Jeudi 15 septembre 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Ashiru n’a eu besoin que de quatre jeux pour mettre Plainfield North sur le plateau, frappant Sean Schlanser avec une frappe de touché de 28 verges. Après que la défense ait obtenu un trois-and-out de Plainfield South (1-3), les Tigers ont repris la marche avec John St. Clair marquant le premier de ses deux points de touché avec une rafale de 28 verges.

Visant à placer un poignard précoce dans les Cougars, Plainfield North a récupéré un coup de pied en jeu et est passé à un entraînement au sol qui ne lui a rapporté aucun point.

C’était donc de retour dans les airs.

Au début du deuxième quart-temps, Ashiru a été expulsé de la poche, mais a continué à diriger ses receveurs là où il pensait pouvoir leur faire passer le ballon. Quand il a vu une ouverture, il a tiré une fléchette à Jaxon Boryca à 32 mètres pour pousser Plainfield North plus loin.

Puis vint l’un des rares points lumineux de Plainfield South. Le quart-arrière Cougar Connor Folliard a lancé une passe sur la ligne de touche pour le receveur large de 6 pieds 4 pouces Amarri Ford, qui a devancé un défenseur plus petit, a lutté contre le ballon et a secoué le tacle avant de filer le long de la ligne de touche pour un score de touché de 80 verges. À ce stade, Plainfield South avait amassé moins de 20 mètres d’attaque totale contre une défense avare de Plainfield North.

Tout ce que le score des Cougars semblait faire était de pousser Plainfield North à revenir en arrière sur son interrupteur offensif. St. Clair marquerait son deuxième TD sur une charrue de 1 mètre pour répondre au touché de Cougar. Ashiru trouverait à la fois Austin McCombs à 22 mètres et Shibu Mohammed à 22 mètres sur un piège exceptionnel juste avant le klaxon de la mi-temps.

Plainfield North menait 42-6 à ce moment-là, marquant la deuxième semaine consécutive que les Tigers avaient éclaté pour 42 points en première mi-temps.

Ashiru a terminé 15 sur 21 pour 208 verges avec quatre passes de touché, toutes les quatre à des receveurs différents.

“Chaque récepteur est génial, il n’y a pas de chute”, a déclaré Ashiru. “L’année dernière, les équipes distinguaient notre porteur de ballon, et maintenant ils appellent nos receveurs et reculent avec deux sécurités, et ils savent qu’ils doivent être conscients de la passe.”

Logan Rooney de Plainfield North termine Janusz Pierscionek de Plainfield South pour une défaite. Jeudi 15 septembre 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Brian Stanton de Plainfield South a été embouteillé par la défense de Plainfield North pendant la majeure partie du match. Il a réussi à arracher une course de touché de 42 verges pour plafonner le score du match au quatrième quart.

Et même si ce n’était pas un effort sans faille pour la défense des Tigers, l’unité avait certainement suffisamment de points positifs pour mériter des éloges. Plainfield North n’a accordé que 35 points en quatre matchs.

“Nous avons eu une petite panne ici et là et ce n’était pas orthodoxe de notre part”, a déclaré Imbordino, “mais nous allons nettoyer ces choses pour la semaine prochaine.”