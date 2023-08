D’éminents universitaires israéliens invoquent « l’apartheid » dans la critique du statu quo

Commentez cette histoire Commentaire

Le mois dernier, une vidéo d'un manifestant israélien trempé est devenu quelque peu viral. Alors que des canons à eau tirés par la police frappaient ses camarades qui manifestaient contre les projets du gouvernement israélien d'extrême droite de réformer le système judiciaire, l'homme a fait un geste vigoureux vers un journaliste local avec une caméra. Il a déclaré qu'au moment même où il s'opposait aux plans du Premier ministre Benjamin Netanyahu, son fils avait été déployé comme soldat de combat israélien dans la ville cisjordanienne de Huwara, où, peu de temps auparavant, des colons juifs avaient saccagé des maisons palestiniennes. et la propriété.

« Mon fils est maintenant à Huwara », a déclaré l’homme, avant de désigner les forces de sécurité braquant des canons à eau sur lui. « Et c’est ce qu’ils me font. »

Le moment a semblé mettre en évidence la dissonance cognitive qui a accompagné le gigantesque mouvement de protestation d’Israël. Pendant des mois, des dizaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue pour défendre leur démocratie, qu’ils craignent d’être gravement mise en péril par la volonté de la coalition d’extrême droite au pouvoir de restreindre les pouvoirs indépendants du système judiciaire du pays. Mais les protestations se sont rarement accompagnées d’une reconnaissance de l’autre marque profonde contre la démocratie israélienne – l’occupation continue de la Cisjordanie et le déni à des millions de Palestiniens des mêmes droits que leurs voisins israéliens, dont un demi-million de colons juifs.

Dans une lettre avec plus d’un millier de signataires, un groupe d’universitaires éminents aux États-Unis et en Israël a pointé du doigt cet « éléphant dans la pièce ». La déclaration, qui a été publiée pour la première fois en ligne le week-end dernier et qui rassemble quotidiennement des centaines de signataires, a dénoncé le « régime d’apartheid » qui prévaut pour les Palestiniens vivant sous contrôle israélien. Et cela offre encore plus de preuves d’un discours changeant sur Israël, même parmi certains des plus fervents partisans de l’État juif aux États-Unis.

La violence en Israël met en lumière la réalité d’un « État unique »

« Il ne peut y avoir de démocratie pour les Juifs en Israël tant que les Palestiniens vivent sous un régime de aparté, comme l’ont décrit les experts juridiques israéliens », lit-on dans la lettre. De l’avis des auteurs, il est impossible de séparer la quête de Netanyahu d’étendre les contrôles législatifs sur le système judiciaire du désir de ses alliés d’extrême droite d’annexer les terres palestiniennes et d’éroder davantage les droits des Palestiniens.

« Le but ultime de la refonte judiciaire est de renforcer les restrictions sur Gaza, de priver les Palestiniens de l’égalité des droits à la fois au-delà de la Ligne verte et à l’intérieur de celle-ci, d’annexer plus de terres et de nettoyer ethniquement tous les territoires sous domination israélienne de leur population palestinienne », indique la lettre. sur. « Les problèmes n’ont pas commencé avec le gouvernement radical actuel : le suprémacisme juif se développe depuis des années et a été inscrit dans la loi par la loi sur l’État-nation de 2018. »

Ce qui rend le document frappant, au-delà de son langage austère, c’est la liste imposante d’intellectuels publics alignés derrière lui. Ceux-ci incluent de nombreuses personnalités qui se décrivent comme des sionistes, comme le célèbre historien Benny Morris. Dans une chronique du Wall Street Journal publiée l’année dernière, Morris a mis en doute l’exactitude de l’utilisation du cadre de « l’apartheid » pour interpréter les conditions sur le terrain en Israël et dans les territoires occupés. Mais sa position a changé alors que des membres ouvertement extrémistes du cabinet de Netanyahu, comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, défendent ouvertement des politiques racistes et discriminatoires et poussent à l’annexion.

Leur montée au pouvoir, a déclaré Omer Bartov, historien israélien à l’Université Brown et l’un des principaux promulgateurs de la lettre, marque « un changement très radical qui a fait remonter à la surface » des tensions et des injustices qui ont longtemps existé sous le soi-disant temporaire d’Israël – mais maintenant plus d’un demi-siècle — occupation de la Cisjordanie. « Il y a un lien entre l’occupation et tout ce qu’elle a fait au cours des décennies et cette tentative du gouvernement de changer la nature du régime lui-même », m’a-t-il dit.

Bartov, un éminent spécialiste de l’Holocauste, a décrit les dangers posés par la coalition de Netanyahu en termes inquiétants et historiques. « Je suis un historien du XXe siècle et ne fais pas d’analogies à la légère », a déclaré Bartov, avant d’expliquer comment le fascisme européen s’est installé lorsque des mouvements politiques autrefois marginaux ont réussi à entrer dans les gouvernements au pouvoir et ont mis la main sur les leviers du pouvoir. « C’est le moment actuel en Israël. C’est terrifiant de voir ça arriver. »

La crise d’Israël révèle l’illusion de Washington

Aux États-Unis, un bloc croissant de partisans traditionnels d’Israël expriment également leur inquiétude. Le mois dernier, le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman a écrit une lettre ouverte au président Biden, exhortant la Maison Blanche à arrêter la voie empruntée par Netanyahu parce qu’elle compromettait non seulement la démocratie israélienne, mais les intérêts stratégiques des États-Unis. Son collègue Nicholas Kristof a interviewé deux anciens ambassadeurs américains en Israël, qui ont tous deux recommandé de conditionner ou de couper l’aide militaire à l’État juif à un moment où les plaintes américaines concernant l’expansion des colonies israéliennes ou d’autres mesures qui rendent impossible un futur État palestinien sont systématiquement ignorées par les Israéliens. .

« L’aide ne fournit aux États-Unis aucun moyen de pression ou influence sur les décisions israéliennes d’utiliser la force ; parce que nous restons assis tranquillement pendant qu’Israël poursuit des politiques auxquelles nous nous opposons, nous sommes considérés comme des «facilitateurs» de l’occupation israélienne », a déclaré Daniel Kurtzer, l’un des anciens ambassadeurs. « Et l’aide américaine fournit un coussin de plusieurs milliards de dollars qui permet à Israël d’éviter des choix difficiles quant à l’endroit où dépenser son propre argent et permet ainsi à Israël de dépenser plus d’argent pour des politiques auxquelles nous nous opposons, comme les colonies. »

Le chroniqueur d’opinions du Washington Post Max Boot, partisan de longue date d’Israël, a fait écho à l’idée de limiter l’aide, tout en appelant à une réévaluation de la relation des États-Unis avec le pays étant donné l’extrémisme qui façonne désormais sa politique. « Israël est maintenant un allié de plus en plus illibéral et difficile : la Hongrie du Moyen-Orient », a écrit Boot. (Dans sa conversation avec moi, Bartov a noté que la métaphore de la Hongrie a ses limites : « Israël est une puissance occupante où environ la moitié de la population n’a aucun droit réel », a-t-il dit. « Ce n’est pas le cas en Hongrie. »)

Une série de sondages sur l’attitude des États-Unis envers Israël montre un changement constant ces dernières années de sympathie envers les Palestiniens, en particulier parmi les jeunes Américains et les électeurs démocrates. Mais la conversation plus large sur Israël n’a pas encore eu d’impact sur Washington officiel, en particulier sur le Congrès, où pratiquement toute critique d’Israël est considérée comme controversée et toute invocation de « l’apartheid » dans le contexte israélien. conduit à des accusations d’antisémitisme.

« Vous pouvez me traiter de juif qui se déteste, traitez-moi d’antisémite », répond Bartov. « Les gens utilisent ces termes pour dissimuler la réalité, soit pour se tromper eux-mêmes, soit pour tromper les autres. Il faut regarder ce qui se passe sur le terrain.

Ce sont les républicains, pas les démocrates, qui sont radicaux sur Israël

C’est un argument similaire maintenant avancé par Benjamin Pogrund, un journaliste et auteur israélien d’origine sud-africaine.. Pendant des années, Pogrund a obstinément résisté à l’application de « l’apartheid » à Israël, en particulier par des militants qui appellent aux mêmes tactiques de boycott et de sanctions autrefois déployées pour faire pression sur le régime d’apartheid sud-africain. Maintenant, il voit la précision de la charge.

« Nous refusons aux Palestiniens tout espoir de liberté et de vie normale. Nous croyons en notre propre propagande selon laquelle quelques millions de personnes accepteront docilement l’infériorité et l’oppression perpétuelles », a écrit Pogrund dans une chronique de Haaretz jeudi. « Le gouvernement pousse Israël de plus en plus profondément dans un comportement inhumain et cruel au-delà de toute défense. Je n’ai pas besoin d’être religieux pour savoir qu’il s’agit d’une honteuse trahison de la morale et de l’histoire juives.