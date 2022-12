D’éminents républicains gays ont aidé à ouvrir la voie au projet de loi sur le mariage

En fin de compte, au moins un sénateur de chacun des États interrogés a voté pour le projet de loi.

Susan Collins du Maine, qui était la principale négociatrice républicaine au Sénat, a crédité M. Mehlman et les efforts du groupe extérieur pour avoir aidé son parti à franchir la ligne d’arrivée.

“Tout cela a aidé à consolider nos partisans, et cela nous a certainement aidés à dépasser le nombre magique de 10”, a déclaré Mme Collins dans une interview. “Cela a permis à nos supporters de se sentir moins seuls, mais cela a également joué un rôle essentiel pour nous faire gagner de l’argent. Cela a donné aux républicains qui étaient dans la bulle un sentiment de confort.

M. Mehlman, qui s’est efforcé de renforcer l’acceptation par les républicains des politiques favorables aux homosexuels et aux transgenres, s’est également appuyé sur un réseau de républicains qu’il a recrutés en 2019 pour exhorter la Cour suprême à déclarer que la loi sur les droits civils de 1964 interdit explicitement discrimination envers les homosexuels, les lesbiennes et les transgenres sur le lieu de travail.

“Nous avons un réseau d’individus qui vivent dans ces États, sont actifs dans ces États, qui croient également en la liberté de se marier”, a déclaré M. Mehlman. “Ils étaient ravis de faire valoir leurs arguments auprès des sénateurs directement ou par le biais d’articles d’opinion.”

Les partisans ont également lancé des appels personnels pour la législation, avec des arguments adaptés à un public conservateur. En juillet, après son adoption par la Chambre, M. Mehlman et Theodore Olson, un ancien solliciteur général, ont publié un éditorial dans le Wall Street Journal exhortant le Sénat à emboîter le pas et affirmant qu ‘«en tant que conservateurs, nous devrions promouvoir la liberté et limité gouvernement. Cela inclut le soutien à la liberté des citoyens américains d’épouser la personne qu’ils aiment.

Le groupe a publié une annonce d’une page entière dans The Journal en septembre, publiant une lettre signée par 450 républicains éminents soutenant la législation, dont Olympia Snowe, l’ancienne sénatrice républicaine du Maine ; Tony Fabrizio, le sondeur du GOP qui a travaillé pour l’ancien président Donald J. Trump ; Ben Ginsberg, l’éminent avocat républicain ; Mary Cheney, la fille ouvertement homosexuelle et mariée de l’ancien vice-président Dick Cheney ; Tom Ridge, l’ancien secrétaire à la sécurité intérieure sous M. Bush ; et le gouverneur Charlie Baker du Massachusetts.

Mme Collins a déclaré que l’effort était essentiel, notamment en raison de la pression exercée par certains républicains pour s’opposer au projet de loi.