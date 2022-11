Demi-tour au Royaume-Uni : le Premier ministre Sunak participera à la conférence des Nations Unies sur le climat dans une station balnéaire égyptienne

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est revenu sur son projet de sauter le sommet sur le climat de la COP27 en Égypte et a annoncé mercredi qu’il rejoindrait en fait les dirigeants mondiaux dans la station balnéaire de Sharm El Sheikh.

“Il n’y a pas de prospérité à long terme sans action contre le changement climatique”, Sunak a tweeté. “Il n’y a pas de sécurité énergétique sans investir dans les énergies renouvelables. C’est pourquoi j’assisterai à la COP27P la semaine prochaine : pour concrétiser l’héritage de Glasgow en matière de construction d’un avenir sûr et durable.”

Sunak avait initialement prévu d’éviter le sommet, citant des “engagements nationaux pressants”, y compris les préparatifs du budget d’automne, mais un porte-parole du gouvernement avait souligné que la Grande-Bretagne restait “absolument déterminée” à “diriger l’action internationale pour lutter contre le changement climatique”.

Mais les chefs des partis d’opposition et les critiques du climat ont insisté sur le fait que la Grande-Bretagne ne pourrait pas diriger si elle n’était pas présente, faisant pression sur Sunak pour qu’il revienne sur sa décision.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a déclaré mardi qu’il prévoyait d’assister au sommet, augmentant la pression sur Sunak pour qu’il change de cap – et il a finalement cédé.

La députée verte Caroline Lucas a qualifié la décision initiale de Sunak de « faux pas embarrassant » et a salué le revirement « strident », affirmant que cela servirait de « leçon » sur le fait que « le leadership climatique compte ».

La porte-parole libérale démocrate sur le changement climatique, Wera Hobhouse, a déclaré que la récente “débâcle” en demi-tour montrait que “l’environnement n’est tout simplement pas une priorité pour Rishi Sunak” et a insisté sur le fait qu’il n’avait changé d’avis que parce que Johnson prévoyait d’y assister, a rapporté The Sun.

Downing Street a rejeté l’affirmation de Hobhouse, affirmant que Sunak a “toujours reconnu l’importance de ce sommet et de la lutte contre le changement climatique de manière plus générale”. Un porte-parole a déclaré que le Premier ministre “voulait s’assurer” que le gouvernement faisait “de bons progrès” sur son programme national et estimait qu’il y avait désormais “suffisamment d’espace pour faire ce voyage”.

Le Royaume-Uni a accueilli la COP26 à Glasgow l’année dernière, au cours de laquelle Sunak, alors chancelier de l’Échiquier, a appelé le secteur privé à investir massivement dans des initiatives vertes, comme fournir de nouveaux financements aux pays pauvres qui tentent de faire face au changement climatique. Il a insisté sur le fait que “l’investissement public seul ne suffit pas”.