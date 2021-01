Demi Sims et Francesca Farago semblent devenir très sérieuses après une relation de deux semaines seulement.

Francesca de Too Hot To Handle a déjà fait tatouer le nom de la star de TOWIE sur ses fesses, et maintenant ils parlent de mariage.

Alors qu’ils étaient assis ensemble dans une vidéo sur l’histoire Instagram de Demi, Francesca lisait les questions de ses fans afin qu’ils puissent y répondre ensemble.

«Ils ont dit qu’ils étaient amoureux de nous», a déclaré la star de télé-réalité canadienne en se penchant pour embrasser Demi pendant leurs vacances romantiques au Mexique.

« Oui, » dit-elle en recouvrant Demi d’encore plus de baisers.

Et Demi, 24 ans, lui a dit: « J’attends la bague, bébé. »

Demi a de l’encre assortie, avec un F tatoué sur son poignet pour Francesca.

Le couple a rendu public leur romance le 16 janvier, partageant ensemble une paire de jolies photos.

Ils portaient tous les deux des bikinis alors que Demi se tenait derrière Francesca avec ses bras enroulés autour d’elle avant de se pencher pour un baiser.

«Glissez pour un baiser», elle a légendé les images, et ses amis se sont précipités pour lui dire à quel point ils étaient heureux de la voir aimée.







« Tellement heureux pour vous, » a écrit Georgia Steel de Love Island.

La grande soeur de Demi, Chloé, a laissé des émojis en forme de cœur dans les commentaires, et la Islander Lucie Donlan a écrit: « Tellement heureuse pour toi ».

Depuis leur rencontre, Demi et Francesca se sont toutes deux publiées des hommages éclatants sur les réseaux sociaux et se sont même déclarées leur amour.

Quand Francesca a légendé quelques clichés agréables avec « Compter mes bénédictions », Demi a écrit: « Tu es heureux que je sois ici avec toi qui te rend fou, mon amour bébé »







Demi a également sous-titré un cliché aimé d’eux avec « Mon cœur est si plein de vous, je peux difficilement l’appeler mien »

Francesca a même emmené son chien au Mexique pour les rejoindre.

«Il est enfin là», a-t-elle sous-titré une vidéo de son toutou blanc marchant devant elle.

Ils sont en voyage avec Chloé, 38 ans, et le cousin de Demi, Frankie, 33 ans.

Une foule de célébrités et d’influenceurs se sont rendus au Mexique pour des «voyages de travail» après l’interdiction de voyager à Dubaï.