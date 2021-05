Demi Sims dévastée admet qu’elle a demandé à l’ex Francesca Farago de quitter le pays mais dénonce les allégations «  irrespectueuses  »

DEVESTATED Demi Sims a admis qu’elle avait demandé à l’ex Francesca Farago de quitter le pays, mais a critiqué ses affirmations «irrespectueuses».

Le couple a rompu le mois dernier après une romance éclair, la star canadienne de Netflix affirmant que Demi lui avait dit de «quitter Londres»

Demi Sims a admis qu’elle avait bloqué l’ex Francesca Farago et lui avait demandé de quitter le Royaume-Uni[/caption]

La star d’Essex a maintenant riposté après que Francesca a parlé de leur relation sur YouTube.

La star de Too Hot To Handle a confirmé qu’elle n’était «pas en bons termes» après la rupture amère après que la plus jeune sœur des Sims l’ait bloquée sur les réseaux sociaux et interrompu tout contact.

La star de Towie a partagé sa version de l’histoire, affirmant qu’elle avait été «blessée» et «brisée» par les actions de Francesca.

Dans un long article sur les réseaux sociaux, elle a écrit: «Donc, je n’allais pas parler de la vidéo de Francesca qu’elle a mise en ligne la semaine dernière.

La star de l’Essex a déclaré qu’elle avait été « blessée » et « manquée de respect » par les affirmations de Francesca[/caption]

«Après le week-end, je sens maintenant que je suis dans un bon espace pour répondre. J’ai affaire à une rupture [with] une fille que j’aimais et que je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle m’a dépeint comme une personne que je sais que je ne suis pas.

« Je veux juste publier une brève déclaration pour effacer mon nom et me défendre un peu car il est injuste de ma part de ne pas dire un mot. »

Demi a expliqué qu’elle se sentait insultée par la vidéo disant «il y a deux côtés à chaque histoire».

Elle a poursuivi: «La vidéo était censée être une vidéo d’excuses, mais je pense que j’ai été malicieuse tout le temps et les excuses ont été simplement jetées là-dedans à la fin pour se sentir mieux.

La préférée de Towie a dit qu’elle était bouleversée par la façon dont son ex la représentait[/caption]

«Comme vous le savez tous, chaque histoire a deux faces.

«Cela m’a fait mal qu’elle ait dit que je ne l’avais pas aidée à se rendre au Royaume-Uni, je ne l’ai pas soutenue avec les allégations de Hayley Covid et je l’ai bloquée et lui ai demandé de quitter le Royaume-Uni. Elle sait très bien que j’ai fait de mon mieux avec elle en venant au Royaume-Uni.

La beauté d’Essex a admis qu’elle avait bloqué la star parce qu’elle avait trouvé blessant de voir Francesca poster juste après la séparation.

Demi a déclaré: «Je l’ai bloquée parce qu’elle avait mis en ligne sur Instagram littéralement deux minutes après notre rupture.

Demi a dit qu’elle avait demandé à son ex de quitter le pays car il serait difficile d’être près d’elle[/caption]

«Comme toute autre personne normale, vous ne voulez pas voir ce que fait votre ex pendant un moment pendant que vous essayez de vous en remettre. Et elle postait comme d’habitude juste après notre rupture, donc je me suis sentie blessée.

«Je lui ai demandé de quitter le Royaume-Uni, car je lui ai dit que j’allais trouver ça vraiment difficile, car elle n’était qu’à une heure de là, et je ne pouvais pas être là avec elle. Je ne l’ai pas dit de manière malveillante, j’ai demandé gentiment parce que j’avais mal.

Elle a semblé clairement vidé de la scission et a supplié pour que cela «soit la fin» et a dit qu’elle souhaitait que son ex «oublie tout d’elle».

Demi a ajouté: «J’en ai marre, je suis malade et fatigué de tout ce que je dois gérer après cette rupture.

La star de la télévision a déclaré qu’elle était « malade et fatiguée » de cela et qu’elle voulait passer à autre chose[/caption]

«En fin de compte, je ne suis qu’une fille normale de 24 ans avec de vrais sentiments et j’ai l’impression qu’aucun n’a été pris en considération.

«Je veux que ça se termine ici maintenant, je ne veux plus entendre parler d’elle, je veux que les commentaires tagués s’arrêtent, je veux qu’elle m’oublie et ne dis pas un mot de plus.

«C’était tout ce que j’essayais de faire jusqu’à ce que cette vidéo sorte. Je suis brisé, j’ai même dû me défendre et je n’aurais pas pu me remettre de la rupture en paix.

«Bonne chance à elle, je lui souhaite tout le bonheur et j’espère que nous pourrons laisser ça ici maintenant. Elle a sa version de l’histoire et je viens de défendre la mienne.

Francesca a déclaré que leur romance s’était « effondrée »[/caption]

La semaine dernière, Francesca a discuté de la fin de leur romance, elle a admis qu’ils étaient partis en mauvais termes après que l’étincelle ait «pétillé».

Elle a dit: «Nous aurions pu rester amis», mais Demi avait un point de vue différent et «l’a bloquée».

Francesca a dit à ses 303000 abonnés que le favori de Towie avait sauvagement dit: « Vous êtes coupé », avec la beauté Too Hot To Handle ajoutant: « Je sentais que je ne méritais pas vraiment ça parce que je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal .

«Nous avons tout simplement pétillé – il n’y avait pas d’étincelle!

La star de Netflix a déclaré qu’elle ne se sentait pas soutenue dans son déménagement au Royaume-Uni[/caption]

«Nous filmions puis nous rentrions à la maison, regardions des films et allions nous coucher.

«Nous n’avions pas de conversations, ni rien d’amusant, ni rien vu à Londres.»

Francesca a poursuivi: «Après la rupture, elle m’a bloqué et supprimé. Elle m’a dit de quitter Londres.

Elle a dit que la relation est allée « au sud » après avoir eu Covid[/caption]





Elle a ensuite expliqué que leur relation était d’abord allée «au sud» après qu’elle soit tombée malade du coronavirus.

Francesca a également ajouté qu’elle ne se sentait pas soutenue par son partenaire après avoir déménagé au Royaume-Uni en provenance du Canada.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que l’ancien couple avait cessé de se suivre sur les réseaux sociaux peu de temps après la scission.