Demi Sims de Towie se déshabille sur une photo non filtrée alors qu’elle célèbre son vitiligo

L’ANCIENNE star de The Only Way Is Essex, Demi Sims, a été vue en train de se déshabiller les seins nus pour un cliché non filtré montrant son vitiligo.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur son Instagram pour le cliché alors qu’elle célébrait son état de peau – ce qui fait que sa peau perd de la couleur par plaques sur le cou, la poitrine, les bras et le bas du ventre.

Demi, 26 ans, a placé ses bras sur sa poitrine pour cacher ses atouts alors qu’elle souriait largement à la caméra dans son dernier téléchargement sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Towie avait l’air tout glamour – mais a fièrement laissé son vitiligo en exposition alors qu’elle célébrait la maladie de la peau.

Souriant loin de la caméra, Demi – qui avait mis du fard à paupières rose et du rouge à lèvres assorti pour le tournage – laissa ses longues mèches blondes couler dans son dos.

Elle a écrit à ses fans : “Eh bien, par où commencer ? Il y a quelques semaines, je suis devenu complètement fou devant une équipe de tournage pour envoyer au public qui vit avec une affection cutanée un message d’amour.

« Cela doit être le plus nerveux que j’aie jamais été.

« J’ai fait l’extrême pour ressentir ce que c’était que de remonter dans le temps ; la première fois que j’ai dévoilé mon vitiligo.

“Oui, c’était effrayant et oui, je me suis senti mal à l’aise et hors de ma zone de confort pendant une minute, mais cette minute n’a pas duré très longtemps quand j’ai commencé à me rappeler pourquoi et pour qui je faisais ça, et c’est là que la confiance a commencé à sortir.

“J’espère pouvoir aider au moins une personne de ce poste, et je continuerai à parler plus ouvertement du vitiligo.





“J’ai filmé notre nouvelle émission en portant à peine du maquillage dans certaines scènes pour que les téléspectateurs puissent le voir, il est juste de dire que je ne me cache plus. Je suis fier et mon vitiligo est là pour rester.

Parallèlement au tournage, Demi a dit OK! magazine : « Il n’y a rien de pire que de recevoir des messages sur les réseaux sociaux de personnes me demandant comment je dissimule cela. Je veux que les gens l’adoptent et soient heureux dans leur peau.

Cela vient après que Demi s’est déshabillée en bikini sur ses réseaux sociaux alors qu’elle rehaussait son bronzage avant la nouvelle série de téléréalité de sa famille.

La sœur aînée des Sims, Chloé, a confirmé qu’elle avait quitté la téléréalité The Only Way Is Essex après un passage de 11 ans plus tôt cette année.

Le départ choc de Chloé pour TOWIE – ainsi que celui des sœurs Demi et Frankie – est survenu après que The Sun a révélé qu’elle et ses sœurs étaient en pourparlers pour leur propre émission de téléréalité de style Kardashian.

Avant le début du tournage, Demi a utilisé sa grille Instagram pour montrer son corps en bikini alors qu’elle couvrait son vitiligo.

Demi a récemment opté pour un look plus naturel sur ses réseaux sociaux après avoir retiré son remplisseur de lèvres.

Dans une interview exclusive avec The Sun, la star de télé-réalité a déclaré qu’elle était ravie des résultats de ses nouvelles lèvres et a admis que la dissolution de ses charges était la “meilleure chose qu’elle ait jamais faite”.

Demi a fièrement montré son nouveau look époustouflant après nous avoir dit que “le naturel est la voie à suivre”.