La star de The Only Way Is Essex, Demi Sims, s’est rendue sur Instagram pour confirmer sa romance avec Francesca Farago.

La beauté blonde, 24 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour devenir « Instagram officiel » avec la belle star de Too Hot To Handle Francesca.

Posant dans les bras l’un de l’autre alors qu’ils profitent de leur séjour à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la première photo les montre dans une étreinte tout en portant des bikinis.

Francesca est vêtue d’un deux pièces noir, tandis que Demi porte un deux pièces kaki enveloppée d’une chemise crème.

La deuxième image était la même mais montrait les lèvres du couple se rencontrant pour un moment romantique.

Demi a sous-titré le message: « Glissez pour un baiser [heart emoji] ».

Francesca a commenté sous sa légende: « Je suis la personne la plus chanceuse du monde. [heart-eyed emoji] ».

Cependant, elle a ensuite ajouté de façon amusante la note d’une erreur de continuité entre les deux clichés: « lmao mon bracelet est parti dans la deuxième photo [side-eye emojis] ».

La sœur de Demi, Frankie Sims, a également commenté: « Adorable [crying emojis, heart emojis] »

Pendant ce temps, la star de Love Island et l’ancienne flamme de Demi, Megan Barton-Hanson, ont commenté: « Cuties [flame emoji] ».







Georgia Kousoulou, la star de TOWIE enceinte, a écrit: « Cuteeeeeeeee [cat with heart-eyes emoji] ».

Ailleurs, Demi a également consulté ses histoires Instagram pour partager une vidéo d’un ours en peluche surdimensionné, de fleurs et d’une bouteille de champagne.

Elle l’a légendé: « Je me sens si chanceux. Merci bébé @FrancescaFarago ».

La star de TOWIE a également partagé des vidéos d’elle-même dehors pour manger avec Francesca et un autre court clip les a vu s’embrasser.







Demi a écrit « @francescafarago mine » sur le clip du smooch.

Alors que Demi est connue pour être la sœur cadette de la légende de TOWIE Chloe Sims, Francesca est devenue célèbre l’année dernière pour son apparition dans la série de rencontres sexy Netflix Too Hot To Handle.

Francesca a trouvé l’amour avec le candidat australien Harry Jowsey, mais le couple s’est séparé après le tournage, mais s’est fiancé plus tard avant une spéciale de retrouvailles.







Le couple a ensuite confirmé sur leurs comptes de médias sociaux qu’ils avaient en effet rompu pour de bon.

En plus de Megan, Demi était également déjà sorti avec Leonie McSorley l’année dernière.

