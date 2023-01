Demi-offensif – Shaw Local

Les Bears ont établi un record de franchise pour les verges au sol en 2022, leur première année sous le directeur général Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus. L’équipe s’est précipitée pour 3 014 verges, devenant la cinquième équipe à se précipiter pour 3 000 verges.

Eberflus et son équipe ont mis l’accent sur le jeu de course. Au début de la saison, c’était grâce à une attaque de puissance traditionnelle, dirigée par les porteurs de ballon. Au fur et à mesure que la saison évoluait, cette attaque précipitée s’appuyait davantage sur le quart-arrière Justin Fields.

David Montgomery est entré dans la saison en tant que chef de file, mais la deuxième option Khalil Herbert sortait d’une solide campagne de recrue en 2021. Les deux ont été des contributeurs importants en 2022.

Points positifs

Montgomery et Herbert se sont avérés être de beaux compliments l’un pour l’autre. Les deux ont des compétences différentes. Montgomery est un cogneur qui passe beaucoup de temps à se déplacer latéralement et à casser des tacles. Herbert est plutôt un coureur de descente avec un sens aigu des trous.

Montgomery a repris là où il s’était arrêté en tant que défenseur polyvalent. Il a les compétences pour rester sur le terrain sur n’importe quel down. Il était le troisième meilleur receveur de passes de l’équipe avec 34 réceptions cette saison.

Il s’est précipité pour 801 verges et cinq touchés en 201 courses, ajoutant 316 verges et un touché en tant que receveur, en 16 matchs. Ses 4,0 verges par course ont marqué le deuxième total le plus élevé de sa carrière de quatre ans.

Herbert, quant à lui, a mené tous les porteurs de ballon de la NFL avec 5,7 verges par course. Il a totalisé 731 verges et quatre touchés en 129 courses. La seule chose qui l’a empêché de gagner Montgomery cette saison a été une séquence de quatre matchs qu’il a ratée à la fin de l’année en raison d’une blessure à la hanche.

Négatifs

Herbert doit s’améliorer en tant que bloqueur de passes. Montgomery était clairement le meilleur des deux dans ce domaine, et c’est une grande raison pour laquelle Montgomery s’est retrouvé sur le terrain lors des troisièmes essais. Herbert n’a capté que neuf passes toute la saison.

Lorsque la ligne offensive a été endommagée à la fin de l’année, le jeu de course a considérablement ralenti. Les capacités de brouillage de Fields se sont souvent avérées être une meilleure attaque précipitée que le jeu de course traditionnel. Cela ne peut pas être le plan à long terme, cependant.

Le choix de repêchage recrue de sixième ronde Trestan Ebner a connu une première saison tranquille à Chicago. Le produit Baylor avait quelques chances. Il n’a récolté en moyenne que 2,3 verges par course et n’a totalisé que 54 verges au sol cette saison, tout en captant deux passes. Quand Herbert est sorti pendant un mois, c’est le vétéran de troisième année Darrynton Evans qui s’est avéré être l’option la plus fiable.

Moments décisifs

1. Montgomery a quitté le match de la semaine 3 contre les Texans de Houston avec une blessure à la cheville au premier quart. Avec Montgomery absent, Herbert a intensifié et totalisé 157 verges au sol. Sa course de 52 verges au troisième quart a déclenché un retour des Bears. Herbert a marqué deux touchés dans le match. Les Bears se sont précipités pour un sommet de la saison de 281 verges cet après-midi-là.

2. Montgomery a disputé l’un de ses meilleurs matchs le 20 novembre à Atlanta. Il s’est précipité pour 67 verges et un touché en 17 courses, tout en captant également trois passes pour 54 verges. Lui et Fields ont fait équipe pour un lancer spectaculaire de 32 verges et ont attrapé une course au quatrième quart où Fields a indiqué à Montgomery où aller et a déclenché un lancer parfait.

Quelques jeux plus tard, Montgomery a marqué un touché de 2 verges pour égaliser le match.

Statut du contrat

Montgomery est sur le point de devenir agent libre. Herbert a encore deux ans sur son contrat de recrue. Ebner a trois ans sur le sien. Evans est un agent libre restreint.

Catégorie B

Cela peut sembler faible, étant donné que les Bears ont établi un record d’équipe au sol. Mais le quart-arrière a représenté plus de 1 100 de ces plus de 3 000 verges au sol.

Plan

Les Polonais ont fait l’éloge de Montgomery, le qualifiant même de l’un de ses joueurs préférés de l’équipe. Cela indique que les Polonais font de gros efforts pour signer à nouveau Montgomery. Le porteur de ballon de 25 ans voudra peut-être tester l’agence libre, sinon il aurait déjà signé une prolongation.

Les Polonais ont été conservateurs dans les eaux des agents libres jusqu’à présent. Serait-il prêt à payer beaucoup d’argent à un porteur de ballon? Cela dépend à quel point Montgomery pense qu’il vaut. Polonais a également l’étiquette de franchise dans sa poche arrière. De tous les agents libres imminents de l’équipe, Montgomery est le seul digne d’une étiquette de franchise. L’inconvénient, bien sûr, est que le tag peut parfois nuire à la relation équipe-joueur.

Herbert pourrait-il être le meneur sans Montgomery? Il a encore beaucoup à prouver en tant que bloqueur de passes et receveur de passes. En tant que coureur, son potentiel est élevé. Il pourrait certainement être un bourreau de travail précoce si les Bears apportaient également un receveur de passes de troisième essai plus fiable.