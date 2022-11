‘Demi [of] moi est mort » : une survivante ukrainienne du siège d’Azovstal attend de réunir sa famille

Anna Zaitseva et son mari Kirilo n’ont eu que quelques instants volés ensemble l’hiver dernier dans un abri souterrain profond et sombre.

Ces retrouvailles éphémères et poignantes étaient terminées avant d’avoir commencé. Ils se sont produits au milieu de la cacophonie des bombardements et des frappes aériennes qui ont secoué la terre alors que l’étau de l’armée russe se resserrait autour de leur ville natale, la ville portuaire de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine.

Le jeune couple ne s’est vu que deux fois pendant cinq minutes à chaque fois pendant les 65 jours d’Anna Zaitseva pris au piège dans les abris humides de la tentaculaire Azovstal Iron and Steel Works – un nom et un lieu désormais synonymes de la résistance farouche du pays à l’invasion russe.

L’enseignante de français de 26 ans, qui a également une maîtrise presque parfaite de l’anglais, s’est enfuie avec son petit garçon de trois mois vers la forteresse industrielle alors que l’invasion se déroulait le 24 février.

Kirilo Zaitsev était un métallurgiste et aussi l’un des défenseurs de l’usine d’Azovstal.

Anna Zaitseva a gardé son bébé en vie dans un bunker sous l’aciérie d’Azovstal. Son mari, l’un des défenseurs de l’usine, est toujours en vie. «Je ne sais pas s’il n’a pas accès à de la nourriture, de l’eau et des médicaments appropriés. Est-il torturé ou non ? (Radio-Canada)

La dernière fois que le couple a partagé une étreinte, c’était à la mi-mars, lorsque la ville dans laquelle ils avaient grandi était sur le point d’être encerclée.

“[Kirilo] le savait déjà”, a déclaré Anna à CBC News lors d’une récente interview.

“Je lui ai demandé si j’aurais la possibilité de le revoir. Et il va juste garder le silence. Il m’a regardé directement, il m’a dit qu’il m’aimait. Et il était parti.”

Son mari, Kirilo Zaitsev, aperçu au printemps dernier lors de la défense de l’usine d’Azovstal. (Soumis par Anna Zaitseva)

Le siège de Marioupol et des ouvrages d’Azovstal a capté l’attention du monde et galvanisé les Ukrainiens lors de l’assaut russe initial. Alors que la ville autour de l’usine était réduite à une ruine fumante, ses défenseurs refusèrent de se rendre jusqu’au 17 mai.

Un Kirilo Zaitsev blessé a été emmené en captivité et a un destin incertain.

Ancien marine, il a quitté l’armée sur l’insistance de sa femme pour qu’ils puissent fonder une famille.

Alors qu’ils ont été réveillés l’hiver dernier par les premières frappes de missiles marquant le début de l’invasion totale, il a dit à sa jeune femme qu’il rejoindrait le régiment Azov local, une unité au sein de la Garde nationale ukrainienne qui a fait ses débuts en tant qu’extrême droite, bataillon ultra-nationaliste.

Sur cette photo fournie par le Régiment des forces spéciales Azov du Bureau de presse de la Garde nationale ukrainienne, un militaire du Régiment des forces spéciales Azov, blessé lors de combats contre les forces russes, pose pour un photographe à l’intérieur de l’usine sidérurgique d’Azovstal à Marioupol le 10 mai. (Dmytro (Orest) Kozatsky/Régiment des forces spéciales Azov du Bureau de presse de la Garde nationale ukrainienne/Associated Press)

Anna a déclaré que son mari s’était porté volontaire en raison de ses antécédents militaires et avait choisi l’unité la plus proche.

“J’avais des sentiments très mitigés, car d’un côté, je suis fière qu’il soit militaire, mais d’un autre côté, j’ai compris que je serai seule avec mon enfant”, a-t-elle déclaré.

Elle n’a pas entendu parler de lui depuis sa capture. Elle n’a aucune idée d’où il est. Dans des textes aléatoires de numéros inconnus, il lui dit qu’il l’aime.

“Je ne sais pas s’il n’a pas accès à de la nourriture, de l’eau, des médicaments. Est-il torturé ou non ?” dit-elle.

Enterré vivant

Avant qu’elle et son fils, Sviatoslav, ne soient évacués par un couloir humanitaire, la vie souterraine à l’usine était un brouillard de faim, de froid et de misère.

À un moment donné, le stress du siège a vu son lait se tarir ; les défenseurs de l’usine se sont précipités pour trouver suffisamment de lait maternisé pour garder son enfant en vie. Un coup direct sur leur bunker les a enterrés à l’intérieur, laissant la jeune femme avec une commotion cérébrale.

Un militaire ukrainien attend assiégé dans le complexe Azovstal Iron and Steel Works à Marioupol, le 10 mai. (Dmytro Orest Kozatskyi/service de presse du régiment Azov/Reuters)

Lorsqu’ils sont sortis des tunnels profonds pour monter dans un bus qui les attendait, son fils avait passé tellement de temps sous terre qu’il ne savait pas ce qu’était la lumière du soleil. Anna a dû lui expliquer.

Evacuée des ruines de l’aciérie par un couloir humanitaire et traitée par un camp de filtration russe, Anna a été écartée parce que son mari était membre du régiment Azov. Elle a déclaré avoir été forcée de se déshabiller pendant que trois agents du FSB – le Service fédéral de sécurité, successeur du KGB – se relayaient pour l’examiner à la recherche de symboles de tatouage néonazis et l’interroger pendant des heures.

Sviatoslav a déclaré qu’elle croyait avoir été sauvée d’une nouvelle humiliation – ou pire – par la présence de la Croix-Rouge internationale.

“Je peux dire que la moitié [of] moi est déjà mort », dit-elle. « Il a été tué dans l’usine d’Azovstal.

Les effets persistants de la commotion cérébrale la dérangent toujours.

“Vous êtes dans 65 jours”, a-t-elle dit. “J’ai pensé que je pourrais être mort, que mon fils pourrait être mort. Et définitivement, je suis une nouvelle personne maintenant.”

Elle dit qu’elle se demande souvent comment l’expérience l’a changée.

“Peut-être que je suis plus fort”, a déclaré Sviatoslav. “Mais définitivement en ce moment, j’ai ce pouvoir en moi de me battre, de me battre pour les personnes qui sont en ce moment sans voix, qui sont en ce moment en captivité. De se battre en ce moment pour les enfants qui sont emmenés de force en Russie.”

Des milliers d’enfants ont été retrouvés dans les sous-sols de villes déchirées par la guerre comme Marioupol. Certains sont orphelins. D’autres ont été séparés de leurs parents.

Un garçon évacué de l’usine Azovstal de Marioupol arrive dans une zone d’enregistrement et de traitement des personnes déplacées à Zaporizhzhia le 3 mai. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

La Russie affirme que ces enfants n’ont pas de parents ou de tuteurs pour s’occuper d’eux, ou qu’ils ne peuvent pas être atteints.

Mais une enquête de l’Associated Press a révélé que des responsables russes avaient expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires sous contrôle russe sans leur consentement. AP a rapporté que les responsables russes ont menti à ces enfants en affirmant qu’ils n’étaient pas recherchés par leurs parents, les ont utilisés à des fins de propagande et leur ont donné des familles et la citoyenneté russes.

Anna et son fils Sviatoslav. (Soumis par Anna Zaitseva)

L’histoire d’Anna Zaitseva est l’une des nombreuses présentées dans le documentaire Freedom on Fire : le combat de l’Ukraine pour la liberté, du cinéaste américain Evgeny Afineevsky.

Le film est un regard dur et granuleux sur la crise humanitaire causée par la guerre.

“Nous savions que la guerre est une tragédie et des soldats”, a déclaré Afneensky. “Ce film ne parle pas de tragédies et de soldats.

“Il s’agit d’histoires humaines. C’est une mère qui prie chaque nuit pour que son enfant se réveille le lendemain matin et qu’il soit en vie. C’est un médecin qui a essayé de sauver la vie des gens… Ce sont des bénévoles. Ce sont des journalistes comme vous qui livrer des histoires en première ligne.”

Le documentaire – qui a été projeté au Festival international du film de Toronto (TIFF) et à Halifax lors du forum sur la sécurité du week-end dernier, ainsi qu’à New York et Venise – est un appel urgent aux démocraties du monde, a déclaré Afneensky.

« Parce que si nous négligeons la situation, comme nous l’avons fait ces huit dernières années, que se passe-t-il d’autre ? » a-t-il dit, faisant référence à l’annexion russe de la Crimée en 2014. « Que peut-il arriver d’autre ?