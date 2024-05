Demi Moore s’en prend au public tout en honorant Cher

{{#rendered}} {{/rendered}}

Demi Moore semblait assez impatiente envers les membres du public étoilé lors du gala de Cannes Cinema Against AIDS de l’amfAR au Cap d’Antibes, en France.

Jeudi, Moore était sur scène et présentait Cher lorsqu’elle a appelé un membre derrière le public de l’Hôtel du Cap, Eden.

Dans une vidéo téléchargé sur XMoore a commencé son discours, « Je vais voir si c’est le moment que nous attendions tous. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Après une réponse médiocre du public, Moore a déclaré: « Je m’assure juste que vous êtes vraiment, vraiment avec moi », avant de faire une pause. « Parce que cette femme incroyable que je m’apprête à présenter, elle est lauréate d’un Grammy, d’un Oscar, d’un Emmy. »

DEMI MOORE, 61 ANS, DIT QUE LA NUDITÉ FRONTALE AU FESTIVAL DE CANNES ÉTAIT UNE «EXPÉRIENCE VULNÉRABLE»

Moore a fait une pause pendant un moment avant de diriger sa prochaine déclaration vers un membre du public.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Êtes-vous un gagnant des Emmy là-bas, au fond de la salle ? Je ne le pense pas », a déclaré Moore à un membre non identifié du public.

On ne sait pas exactement ce qui a été dit par l’invité pour déclencher cette réaction de Moore, mais certains membres du public ont été enthousiasmés par sa remarque. Certains invités ont ri et applaudi Moore avant qu’elle ne poursuive son discours en l’honneur de Cher.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

« C’est une icône de style et mon inspiration personnelle en matière de coiffure. Et elle a été honorée par l’amfAR pour son prix d’inspiration en 2015 », a poursuivi Moore. « En fin de compte, elle est l’une des interprètes les plus talentueuses, les plus réussies et les plus appréciées de tous les temps. »

Moore a conclu: « Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, accueillez chaleureusement l’incroyable, la seule et unique Cher. »

Les représentants de Moore n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Moore, dont le film « The Substance » a fait sensation à Cannes, a animé le gala de cette année, un rôle lancé par Elizabeth Taylor en 1993.

Le Festival de Cannes se termine le 25 mai, mais les stars ont afflué vers la station balnéaire de la Côte d’Azur à partir du 14 mai pour assister aux premières projections de films.

Heidi Klum, Andie MacDowell, Sarah Ferguson, la duchesse d’York, Michelle Yeoh, Kelly Rowland et Diane Kruger figuraient parmi les stars présentes au 30e gala annuel de l’amfAR visant à récolter des fonds pour la recherche sur le sida.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Rowland a abordé sa controverse à Cannes plus tôt dans la semaine lorsqu’elle semblait avoir une altercation avec la sécurité sur le tapis rouge.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

{{#rendered}} {{/rendered}}

« La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé. Et j’ai une limite, et je respecte ces limites, et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui étaient présentes sur ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles Je n’ai pas été grondé, ni repoussé, ni dit de descendre », a déclaré Rowland. The Associated Press. « Et j’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon, mais j’ai tenu bon, et c’était tout. »