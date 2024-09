Demi Moore se souvient des moments de « folie » de son enfance

Demi Moore vient de se remémorer son enfance qui avait un petit côté « folie ».

L’homme de 61 ans La substance la star a fait sa récente apparition sur Le spectacle de Drew Barrymore et s’est remémorée son enfance, en discutant notamment de la façon dont ses parents l’ont laissée conduire une voiture sans permis, à l’âge de 13 ans.

« Quand je conduisais sur l’autoroute, mes parents me disaient : « Ok, voilà ce qui se passe. Tu peux prendre la voiture. Si on t’arrête, tu n’auras qu’à dire que tu as pris la voiture sans permission ». Ils ont compris que c’était une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, mais c’est de la folie », a-t-elle déclaré.

Moore et l’animatrice de l’émission, Drew Barrymore, ont ensuite noué des liens autour d’un facteur commun pour eux deux, à savoir la façon dont ils « étaient tous les deux davantage le parent de nos parents ».

L’actrice a déclaré à l’animateur : « J’accepte que mes parents aient fait de leur mieux, et que ma mère ait fait de son mieux avec le niveau de conscience et de connaissance qu’elle avait à l’époque. »

« Je ne pense pas que ma mère soit venue au monde avec l’intention de ne pas être attentionnée, de me négliger, de ne pas pouvoir vraiment être un parent pour moi. Je pense qu’elle est venue avec l’innocence d’une âme qui voulait trouver le bonheur, ressentir l’amour et se confirmer », a-t-elle noté.