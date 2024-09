Demi Moore se fait belle avec ses trois filles pour la promotion de « The Substance »

Demi Moore est apparue aux côtés de ses trois filles à la première à Los Angeles de son nouveau film La substance le lundi.

L’actrice de 61 ans a été rejointe sur le tapis rouge du Directors Guild of America Theater par ses filles, Rumer, Scout et Tallulah.

Selon Courrier quotidienles filles aînées et cadettes, Rumer et Tallulah, étaient toutes deux superbes dans des robes noires, mais Scout portait une robe marron semi-transparente.

De plus, le quatuor a dirigé une foule de stars lors de la première, y compris le co-leader de Demi dans La substanceMarguerite Qualley.

Selon la publication, Demi est sortie pour promouvoir son nouveau film d’horreur The Substance, dans lequel elle incarne une instructrice d’aérobic à la télévision qui, après avoir été renvoyée, apprend La substanceun sérum secret qui crée une version distincte et alternative d’elle-même, jouée par Margaret Qualley, qui lui permettra d’exister dans un corps plus jeune.

De plus, comme le rapporte le média, la substance oblige les deux personnalités à alterner entre leurs corps, et le personnage de Demi découvre qu’il y a des effets secondaires qui lui retournent l’estomac lorsqu’elle en prend trop. La substance dans l’espoir de vivre à long terme dans un corps plus jeune.

En outre, La substance Le film devrait sortir dans les salles le 20 septembre.