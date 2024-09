Demi Moore revient sur son travail controversé des années 90

Demi Moore a parcouru le chemin du passé pour réfléchir à son travail controversé de la fin des années 90.

Dans une conversation avec Magazine d’interviewl’actrice de 61 ans est revenue sur la déclaration qu’elle avait faite en 1996 dans le magazine et a réfléchi à la réaction du public à ses films controversés ainsi qu’à sa couverture de Vanity Fair de 1991.

Pour son film de 1996 Strip-teaseMoore a reçu un chèque de paie de 12,5 millions de dollars, ce qui faisait d’elle l’actrice la mieux payée d’Hollywood à cette époque.

À l’époque, elle avait déclaré au média qu’elle était très fière de son travail, « parce que cela aurait pu être n’importe qui ».

« Ce que je disais en réalité, c’est que c’est arrivé par hasard, mais le plus important est que c’est arrivé », a déclaré Moore en revenant sur sa citation de 1996.

« Cela a changé la donne pour les femmes d’être payées à égalité, mais cela s’est réduit à l’idée que parce que je jouais une strip-teaseuse, cela avait moins de valeur », a-t-elle poursuivi,

En rappelant la réaction du public à Strip-tease et 1997 GI Jane elle a noté : « Pour moi, [Striptease] il s’agissait d’une mère essayant de survivre et de prendre soin de son enfant, et il s’est avéré que le strip-tease était un moyen pour parvenir à une fin.

« Parce que j’ai fait deux films à la suite, Strip-tease et puis GI Jane« Et en même temps, il y avait toute cette presse qui disait que je devenais l’actrice la mieux payée. Je pense que ce film, dans un sens, a été perçu comme une trahison envers les femmes, et un autre comme une trahison envers les hommes. À ce moment-là, ils n’étaient tout simplement pas prêts à laisser cela gagner. Il se trouve que j’étais le symbole qui tenait le coup à ce moment-là », a expliqué Moore.

De plus, elle a mentionné qu’elle n’avait aucune idée que sa couverture tristement célèbre de 1991 dans laquelle elle était enceinte de sept mois et demi « aurait un tel impact ».