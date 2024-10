Demi Moore réfléchit à la controverse sur la couverture emblématique des femmes enceintes de Vanity Fair

Demi Moore a révélé qu’elle regardait 1991 Salon de la vanité couvrir comme étant responsabilisant malgré les réactions étranges des gens à ce moment-là.

L’actrice de 61 ans a parlé de sa couverture controversée lors du 32e Festival international du film des Hamptons.

Sa déclaration est intervenue après que la modératrice Alina Cho s’est enquise du tournage qu’elle avait réalisé alors qu’elle était enceinte de sa deuxième fille, Scout.

« Ce qui m’a vraiment frappé quand il y avait tant d’échanges à ce sujet, et une partie de ce que j’ai ressenti en me présentant pour le tournage, c’était une expression honnête de ce que je ressentais à ce moment-là », a déclaré Moore.

« Je me sentais très autonome en tant que femme. Je me sentais merdique », a-t-elle poursuivi.

Moore a noté que la séance photo n’était initialement pas destinée à couvrir : « Cela a en fait été fait pour moi à la fin de la séance photo. Nous le faisions juste pour avoir une famille. [photo] ».

A l’époque, la couverture était jugée trop provocante et était vendue dans un emballage.

« Ils ont dû mettre un emballage marron », a souligné Moore. « Il y a une chose intéressante qui existait et qui, grâce à Dieu, nous avons grandi et évolué, c’est qu’on vous célèbre lorsque vous découvrez que vous êtes enceinte, et vous êtes célébrée lorsque le bébé est né. Mais entre les deux , tu n’es censé rappeler à personne que tu as déjà eu des relations sexuelles et que c’est une chose honteuse

« (Il y a eu) un accord tacite sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, de la même manière qu’il y a eu un certain accord sur le fait que les femmes vieillissent et sont en quelque sorte mises de côté d’une manière qui, disons simplement jusqu’à présent, que nous sommes en quelque sorte tous d’accord parce que c’est comme ça. Mais cela n’en fait pas la vérité », a-t-elle ajouté.