Demi Moore pose avec ses trois filles à l’avant-première de The Substance

Telle mère, telles filles !

Demi Moore était radieuse dans une robe rouge longue sans bretelles à la première à Los Angeles de son nouveau film, La substancele lundi 16 septembre, mais elle n’est pas venue seule.

Les trois filles de Moore, Rumeur, Scout et Tallulah Willis ils étaient tout aussi glamour lorsqu’ils ont rejoint leur mère pour poser pour les photos sur le tapis rouge.

Rumer, 36 ans, portait une robe noire à épaules dénudées, tandis que Moore et son ex-mari Bruce Willis » La plus jeune fille, Tallulah, 30 ans, a opté pour une robe noire sans bretelles. Scout, 33 ans, quant à elle, avait l’air éthérée dans une robe marron longue avec des manches drapées.

Alors que Moore, 61 ans, et ses filles ont volé la vedette lors de la première de son nouveau film d’horreur corporel, elle a également partagé une partie de la vedette en posant pour des photos avec le réalisateur Coralie Fargeat et ses partenaires Marguerite Qualley et Dennis Quaid.

Moore a été acclamée pour son rôle dans La substancequi sort en salles le vendredi 20 septembre. Elle y incarne Elisabeth Sparkle, une actrice qui se fait virer de son émission de fitness à la télévision parce qu’elle est trop âgée. Dans l’espoir de retrouver sa jeunesse, elle prend une drogue du marché noir appelée The Substance pour créer une version alternative d’elle-même plus jeune, jouée par Qualley. Les choses prennent une tournure dangereuse alors que les deux femmes se battent pour passer sous les projecteurs.

« J’essaie vraiment d’être aussi présente que possible dans l’instant présent, et ce que je ressens est une excitation des possibilités, que nous définissons une nouvelle – je ne veux pas dire une génération – mais nous sommes ce que l’avenir représente pour les femmes », a déclaré Moore dans l’épisode du 9 septembre de la Aujourd’hui démonstration de son récent rajeunissement de carrière.

« Et je pense à mes filles, et je ne veux pas qu’elles pensent que c’est la fin. Pour moi, c’est la période la plus excitante de ma vie. C’est le cas », a-t-elle ajouté.

Dans l’épisode du 11 septembre de Soirée tardive avec Seth MeyersMoore a révélé que sa plus jeune, Tallulah, avait récemment essayé de regarder son classique de 1986, À propos de la nuit dernièremais l’a éteint à cause des scènes osées de sa mère avec Rob Lowe.

« J’ai beaucoup voyagé avec le film et elle a dit : « Tu me manquais vraiment alors j’ai mis À propos de la nuit dernière« , a déclaré Moore. « [She said]« Et puis je n’ai pas réalisé qu’il y avait des scènes de sexe et j’ai donc dû l’éteindre », a poursuivi Moore. « Elle n’a même pas dit « sexe ». Elle a juste dit : « Je n’avais simplement pas réalisé qu’il y avait ces scènes ». »