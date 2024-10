Demi Moore porte une robe argentée éblouissante et un chignon élégant au gala du musée de l’Académie 2024

Demi Moore a passé une soirée très à la mode lors du quatrième gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures.

Le samedi 19 octobre, l’actrice de 61 ans a assisté à l’événement prestigieux (qui récolte des fonds pour les expositions du musée, les initiatives éducatives et la programmation publique) vêtue d’une tenue glamour. robe argentée dotée d’un col en V profond et d’une fente qui s’arrêtait à mi-cuisse.

Elle a accentué le look avec des boucles d’oreilles tendance dans des tons de gris-violet et un gros bracelet en argent. Ses cheveux longs et foncés caractéristiques étaient coiffés en une coiffure élégante avec une partie médiane, tandis que son glamour présentait un subtil smokey eye, avec un rouge à lèvres rose tendre et un blush complétant le look.

Demi Moore au quatrième gala annuel du Academy Museum qui s’est tenu au Academy Museum of Motion Pictures le 19 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie.

Michael Buckner/Variété via Getty



Le gala a rendu hommage à Paul Mescal, Rita Moreno et Quentin Tarantino, et a permis de récolter des fonds pour les expositions du musée, les initiatives éducatives et la programmation publique. L’événement de cette année était coprésidé par l’entrepreneur Dr Eric Esrailian, Salma Hayek, Nicole Kidman, Eva Longoria et Tyler Perry.

Sur le tapis rouge, Moore a posé avec un certain nombre de stars, dont Margaret Qualley, Rita Wilson, Meg Ryan et Kim Kardashian, tandis qu’elle a été vue en train de rire avec Sarah Paulson et Sterling K. Brown à l’intérieur.

L’actrice a connu une renaissance sur le tapis rouge en 2024. Après un moment de mode remarquable au Met Gala 2024 en mai, l’actrice a fait une apparition époustouflante quelques semaines plus tard au Festival de Cannes.

Margaret Qualley, Demi Moore et Rita Wilson assistent au 4e gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures le 19 octobre 2024 à Los Angeles, Californie.

Stefanie Keenan/Getty



Pour accueillir l’assemblée annuelle Gala de l’amfAR lors de l’événement rempli de célébrités, Moore a fait tourner les têtes dans une robe Loewe personnalisée. La robe plongeante en jersey de soie présentait une fente spectaculaire et des détails brodés de cristaux, ainsi qu’un creux dans le dos pour montrer encore plus de peau.

Moore a également fait plusieurs sorties glamour avec ses filles cette année.

Pour la première à Los Angeles de son film d’horreur en septembre Le fondRumer, Scout et Tallulah étaient aux côtés de leur mère sur le tapis rouge.



Demi Moore au gala amfAR 2024.

Eamonn M. McCormack/Getty



Le Fantôme L’actrice portait une robe rouge sans bretelles Oscar de la Renta avec un motif effet mosaïque avec des carreaux noirs, marron et bordeaux brillants. Elle a accessoirisé avec trois bracelets en diamant, une paire de boucles d’oreilles en diamant et quelques bagues en diamant.

Rumer et Tallulah ont opté pour des ensembles noirs sans bretelles, tandis que Scout portait une robe Georgette marron moyen.

De gauche à droite : Scout Willis, Tallulah Willis, Demi Moore et Rumer Willis à Le fond première à Los Angeles.

Chelsea Lauren/Shutterstock



Lors de la soirée des Oscars de Vanity Fair 2024 en mars, la famille élégante est apparue dans des tenues de soirée élégantes.

Moore a choisi une robe Versace marron chocolat avec des découpes sexy en maillons de chaîne et un décolleté audacieux de style ras du cou.

Rumer était jolie dans une robe de bal rose Monique Lhuillier avec un corsage plongeant. Scout a canalisé une déesse grecque dans une robe métallique Zac Posen tandis que Tallulah s’est démarquée dans une création de corset Zac Posen à imprimé aquarelle vintage.