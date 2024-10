Photo : Demi Moore plutôt satisfaite de son corps, sauf pour une chose : Source

Demi Moore serait en train de réparer les parties de son corps qu’elle n’aime pas.

Selon un initié au courant de Vie et stylemême si « elle est plutôt satisfaite du reste de son corps », elle a des problèmes avec l’apparence de ses chevilles.

Les « chevilles potelées » de Demi « lui causent du chagrin depuis un certain temps », a déclaré l’initié.

En parlant du reste de son corps, la source a poursuivi : « et ce n’est un secret pour personne, elle s’est appuyée sur quelques pincements ». [and] rentre pour l’obtenir, et ses grosses chevilles sont la prochaine étape sur sa liste.

Il semblerait que l’actrice, dont la rumeur dit qu’elle sortait avec l’ex-mari de Sophie Turner, Joe Jonas, après un déjeuner, estime que ses chevilles sont « disproportionnées » par rapport au reste de son corps.

En plus de cela, Demi a cédé à son insécurité car elle avait entendu de nombreuses personnes plaisanter sur ses « chevilles ».

L’actrice utilise également différents types de régimes et expérimente différents exercices pour corriger l’apparence potelée de ses chevilles.

Cependant, l’initié a déclaré que si les choses ne se déroulaient pas comme ses attentes, elle pourrait envisager de subir une opération de réduction de la cheville.