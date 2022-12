Demi Moore partage une rare photo de famille avec Bruce Willis avant les vacances : “Plongez dans l’esprit des fêtes !”

Demi Moore partage un rare aperçu de ce à quoi ressemblent les vacances pour elle et son ex-mari, la famille de Bruce Willis.

Mardi, Moore est allé sur Instagram et a partagé une photo de famille.

« Nous sommes une FAMILLE ! Entrez dans l’esprit des Fêtes ! » elle a écrit à côté d’une image avec Willis, sa femme, Emma Hemming Willis et leurs enfants.

Les filles de Demi et Bruce – Rumer, 34 ans, Scout, 31 ans et Tallulah, 28 ans – sont apparues sur la photo de vacances ainsi que les filles d’Emma et Bruce – Mabel, 10 ans et Evelyn, 8 ans.

Moore et Willis ont divorcé en 2000 et l’acteur a épousé Emma en 2007.

Sur la première photo, l’acteur de “Die Hard” tenait sa fille, le chien de Tallulah, Pilaf, devant un sapin de Noël et un escalier enveloppé de guirlandes. La deuxième image montrait Willis et Emma se tenant la main à la table du dîner avec la photo suivante montrant Moore étreignant Tallulah, qui étreignait Willis et son chiot.

L’image finale mettait en vedette les membres de la famille à fourrure, le chien de Tallulah et un poméranien.

La réunion de famille semble avoir eu lieu plus tôt ce mois-ci après que Tallulah a partagé une photo d’elle-même sur Instagram de son animal de compagnie en train de fermer les yeux avec son père alors qu’elle posait à côté de Moore.

“La communication par faisceau laser entre Pilaf et Papa est stupéfiante”, a-t-elle écrit. “J’aime mes parents et ma famille – je le fais, je le fais”, a conclu Tallulah dans sa légende.

Moore, Willis et Emma ont une fois de plus montré un front uni en mars lorsqu’ils ont publié une déclaration commune sur leurs comptes Instagram respectifs annonçant que Willis se retirerait de la comédie après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble qui affecte la capacité d’une personne à comprendre le langage écrit et verbal. et leur capacité à réagir.

“Nous voulions partager le fait que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui l’a signifié si beaucoup pour lui”, lit-on dans le communiqué. “Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui. Comme Bruce le dit toujours, ” Vivez-le ” et ensemble, nous prévoyons de fais juste ça.”

La déclaration était signée, “mon amour, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn”.