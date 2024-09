Demi Moore partage de nouvelles nouvelles sur la santé de son ex-mari Bruce Willis | Bruce Willis, Demi Moore | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Demi Moore partage une mise à jour sur son ex-mari Bruce Willis.

En mars 2022, le joueur de 69 ans a annoncé Piège dur la famille de l’acteur qu’il prendrait sa retraite après avoir souffert d’aphasie. Puis en février 2023, sa famille a révélé que Bruce avait reçu un diagnostic de démence frontotemporale (connue sous le nom de DFT).

En apparaissant sur Le spectacle de Drew Barrymore, Demi61 ans et Dessiné réfléchi sur BruceLe petit rôle de dans l’ouverture de 2003 Charlie’s Angels : À toute vitesse.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Quand nous l’avons fait Les anges de CharlieBruce est venu et a joué dessus, et il a ouvert le film, et nous avons pu travailler avec lui », Dessiné dit comme Demi a admis : « J’avais complètement oublié ça. »

« Je veux dire, je le connaissais quand il était barman au… Café Central, » Dessiné ajouté, comme Demi a dit le nom du lieu de New York en même temps.

« Je le connais depuis toujours, moi aussi… comment va-t-il en ce moment ? » Dessiné puis demandé.

Demi a répondu en disant que « compte tenu des données, il est dans une position stable ».

« Ce que je dis à mes enfants, c’est qu’il faut les rencontrer là où ils sont. Il ne faut pas s’attacher à qui ils étaient ou à ce que l’on veut qu’ils soient, mais à qui ils sont à cet instant précis. » Demi partagé. « Et de là, il y a tant de beauté, de joie, d’amour et de douceur. »

« Quand je suis à Los Angeles, j’y vais chaque semaine et j’apprécie vraiment le temps que nous partageons tous », a-t-elle ajouté.

Demi et Bruce Ils se sont mariés de 1987 à 2000 et sont restés très proches puisqu’ils ont co-éduqué leurs trois filles Rumeur, Scoutet Tallulah. Bruce est aussi papa de filles Mabel et Evelyne avec femme Emmaqu’il a épousé en 2009.

Rumeur a également récemment partagé une mise à jour sur la façon dont Bruce est en train de faire.