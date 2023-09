Demi Moore parle de « vengeance », de « perte » et de la façon dont les mots « peuvent ruiner la vie de quelqu’un »

Demi Moore a réfléchi aux conséquences de la trahison et de la vengeance en discutant de sa prochaine série, « Feud: Capote vs. the Swans ».

L’émission FX créée par Ryan Murphy est basée sur l’histoire vraie du célèbre auteur Truman Capote et de sa dispute avec l’élite de Manhattan après la publication de « La Côte Basque, 1965 », un extrait de son roman « Answered Prayers », qui expose le secrets les plus sombres et les plus scandaleux de ses amis de la haute société.

L’actrice de 60 ans incarne Ann Woodward, qui était membre des « Swans » de Capote, un groupe de personnalités new-yorkaises de premier plan avec lesquelles il s’est lié d’amitié dans les années 1960 et 1970 et qu’il a finalement trahi. Dans une interview avec le magazine Town & Country, Moore a expliqué pourquoi elle pensait que l’histoire plairait à un public moderne.

« Personnellement, je n’aime pas l’idée de vengeance, mais je pense qu’il y a bien plus à cela : le chagrin, la perte et la valorisation de ce que l’on a », a déclaré Moore, 60 ans, au média.

« J’apprécie le fait qu’il s’agisse d’une pièce d’époque se déroulant dans un monde intrigant », a-t-elle déclaré. « Il y a aussi la question de la loyauté et de l’intégrité. Ce que Ryan fait de merveilleux, c’est qu’il apporte une résonance plus profonde enveloppée dans un package divertissant. »

« La Côte Basque, 1965 » était une œuvre de fiction à peine voilée basée sur les « Cygnes » et les histoires et potins salaces qu’ils partageaient avec Capote au fil des années. Publié dans le numéro de novembre 1975 du magazine Esquire, l’article était destiné à être le premier volet de la suite de Truman à son célèbre roman de 1965 « De sang-froid ».

La publication de cet extrait a provoqué une onde de choc dans les échelons supérieurs de la société de Manhattan. Truman, qui avait réalisé son désir de longue date d’être membre de ce groupe exclusif, est devenu du jour au lendemain un paria.

Le personnage de Moore, Ann, était une ancienne showgirl et personnalité de la radio devenue mondaine qui a tué par balle son mari, l’héritier de la banque Billy Woodward, affirmant plus tard qu’elle pensait qu’il était un intrus. Bien qu’Ann ait été disculpée du décès de son mari, beaucoup soupçonnaient qu’elle avait intentionnellement assassiné son époux.

« La Côte Basque, 1965 » mettait en vedette un personnage nommé « Ann Hopkins » et partageait un récit à peine déguisé de la tristement célèbre histoire réelle d’Ann. Ann s’est suicidée en octobre 1975 au milieu de rumeurs selon lesquelles elle avait reçu une copie anticipée de l’article de Truman.

« J’avais généralement conscience que Truman trahissait ces amis proches qui étaient vraiment son entrée dans ce monde qu’il voulait si désespérément », a déclaré Moore au média. « Mais je ne connaissais pas les détails.

« J’étais plus conscient et intrigué par l’idée qu’il soit l’inspiration de Dill dans ‘To Kill a Mockingbird’. J’ai une fille nommée Scout. Donc, évidemment, ce livre a une réelle importance pour moi. »

L’actrice partage ses filles Scout, 32 ans, Rumer, 35 ans, et Tallulah, 29 ans, avec son ex-mari Bruce Willis, 68 ans.

Même si Moore ne connaissait pas l’histoire de la vie de Truman, elle a expliqué qu’elle avait décidé de se lancer dans le projet car elle et le créateur d' »American Horror Story » voulaient travailler ensemble depuis des années.

« Ryan et moi nous sommes rencontrés il y a des années, bien avant qu’il ne fasse ce qu’il fait », a-t-elle déclaré. « Et de temps en temps, nous avons essayé de faire quelque chose ensemble. Cette fois, le message qu’il a laissé était: ‘Dites-lui de me téléphoner et de ne pas se dissuader.’ Et alors je me suis dit : « Quand nous nous appellerons, quoi qu’il en soit, je le ferai. »

Au cours de son entretien avec Town & Country, Moore a partagé ses réflexions sur ce qu’elle pensait être le message le plus puissant de la série.

« Je pense que s’il y a quelque chose [to take from the series], c’est vraiment connaître le pouvoir de nos mots. Ils peuvent ruiner la vie de quelqu’un », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas différent de ce sur quoi nos tabloïds d’aujourd’hui existent, sans égard pour l’être humain et ce que les mots pourraient lui faire. Sommes-nous arrivés là où la vérité n’a plus d’importance ? »

Truman n’a jamais terminé « Answered Prayers » et son ostracisme social a exacerbé sa spirale descendante vers l’abus de drogues et d’alcool qui s’est terminée par sa mort des suites d’une insuffisance hépatique en 1984.

« Feud: Capote vs. the Swans » est le deuxième volet de la série d’anthologies « Feud » de Murphy après « Feud: Betty and Joan » de 2017, qui faisait suite à la rivalité entre les icônes hollywoodiennes Joan Crawford et Bette Davis.

Basé sur le livre de Lawrence Leamer « Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era », la série met en vedette Tom Hollander dans le rôle de Capote avec Naomi Watts, Chloë Sevigny, Diane Lane, Molly Ringwald, Ella Beaty et feu Treat Williams.