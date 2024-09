Demi Moore, mannequin dans le catalogue d’automne de J.Crew : découvrez ses choix

Page Six peut être rémunéré et/ou recevoir une commission d’affiliation si vous achetez via nos liens.



Lorsqu’il s’agit d’ajouter des styles J.Crew au panier, le Moore plus on est de fous.

Demi Moore porte (et raffole naturellement) des créations classiques de la marque depuis des décennies – et ce mois-ci, elle a canalisé son fanatisme de longue date pour la mode dans une collaboration avec la marque.

L’actrice a présenté plusieurs modèles pour le catalogue automne 2024 de la marque, en stylisant les nouveautés avec ses propres pièces vintage de la marque. Et même si nous ne pouvons pas tous avoir accès aux archives enviables de J.Crew des années 90 de Moore, acheter les choix ci-dessous de sa sélection pourrait bien être la meilleure solution.







J. Crew

Moore a déclaré à J.Crew qu’elle possédait plusieurs pulls « surdimensionnés » des années 90, qu’elle associe à des chemises boutonnées ou à des henleys pour plus de raffinement.







J. Crew

Ce vêtement d’extérieur est tout sauf « out ». Les vestes Barn sont très tendance cet automne, et quelle meilleure façon de suivre cette tendance que ce modèle en sergé de coton approuvé par Moore ? En plus du beige classique, il est également disponible en noir, marron et à carreaux.







J. Crew

Les t-shirts J.Crews correspondent parfaitement au style de Moore. Alors que l’actrice a déclaré à InStyle elle garde des « piles » de différents cols en V en coton dans son placard, elle a sélectionné ce modèle plus ajusté pour la conservation de son catalogue.







J. Crew

Alors que les bottes de travail vintage que Moore avait lacées pour le tournage ne sont plus produites, ces adorables mocassins marron sont un best-seller moderne.







J. Crew

Le manteau portefeuille J.Crew préféré de Moore ? Envelopper On le fait, on le prend.







J. Crew

Avec la baisse des températures, c’est le moment idéal pour investir dans de nouveaux jeans pour traverser les mois les plus froids.







J. Crew

Pour un style aussi confortable qu’un sweat-shirt mais beaucoup plus luxueux, Moore vous propose ce pull à col rond ample en cachemire.







J. Crew

Offrez à vos pieds du cachemire luxueux cet hiver ou prenez une longueur d’avance sur vos achats de cadeaux de Noël.







J. Crew

Si vous préférez un denim plus ajusté, ce style slim bénéficie également du sceau d’approbation de Moore.

