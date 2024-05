Demi Moore interpelle brutalement un membre du public tout en présentant Cher à la collecte de fonds à Cannes

Demi Moore veut vraiment que tout le monde montre à Cher le respect qu’elle mérite.

Moore présentait la chanteuse légendaire avec un hommage sincère sur scène en France lors d’un gala de collecte de fonds pour la recherche sur le sida jeudi soir lorsqu’elle a semblé frustrée par quelqu’un dans le public. « Êtes-vous un gagnant des Emmy là-bas, au fond de la salle ? dit-elle. « Putain, je ne pense pas. »

Le Fantôme L’actrice s’exprimait lors d’une soirée-bénéfice organisée par l’amfAR, la Fondation pour la recherche sur le sida, lors d’un événement qui se déroule chaque année parallèlement au Festival de Cannes, situé à proximité. Moore a ouvert l’événement de cette année et sa présentation à Cher a été filmée et publiée sur X par Ramin Setoodeh, co-rédacteur en chef de Variété.

« Je vais voir si c’est le moment que nous attendions tous », dit Moore au début de la séquence. « Je m’assure juste que tu es vraiment, vraiment avec moi parce que cette femme incroyable que je suis sur le point de présenter, elle est lauréate d’un Grammy, d’un Oscar, d’un Emmy… »

C’est à ce moment-là que Moore a semblé s’écarter de l’intro pour demander à quelqu’un dans le public hors du champ si lui aussi avait gagné un Emmy. Sa punchline « Je ne pense pas, putain » a été accueillie par des rires et des applaudissements.

Moore a ensuite recommencé à rendre hommage à Cher en tant qu ‘«icône de style et mon inspiration personnelle en matière de cheveux». « Elle a été honorée par l’amfAR pour son prix d’inspiration en 2015 », a-t-elle ajouté.

« En fin de compte, elle est simplement l’une des interprètes les plus talentueuses, les plus réussies et les plus appréciées de tous les temps, alors s’il vous plaît… » dit Moore en s’arrêtant à nouveau, incitant les autres personnes présentes dans la pièce à se taire. «S’il vous plaît, accueillez chaleureusement l’incroyable et unique Cher.»

Moore a fait parler d’elle au festival du film cette année avec son film d’horreur corporel ultra-sanglant, controversé et acclamé par la critique, La substance.