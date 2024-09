Demi Moore fait un retour effrayant dans un film d’horreur

La substance, une satire d’horreur corrosive et vicieuse avec un tournant de Demi Moore qui ressuscite sa carrière, commence par une blague inspirée mais pas très gentille : vous regardez le Hollywood Walk of Fame alors qu’une nouvelle plaque à cinq pointes est posée sur le trottoir.

C’est un hommage en marbre poli à une actrice adorée, Elisabeth Sparkle. Puis les années passent, l’étoile de Sparkle est ignorée, négligée, dépouillée de ses paillettes. Les passants marchent dessus sans penser au nom sous leurs pieds pressés.

Vous ne pourriez probablement pas trouver une métaphore plus cinglante pour expliquer comment la célébrité, malgré toutes ses sensations et ses paillettes, finit par devenir une pierre tombale. Avez-vous vu des films de Greta Garbo récemment ?

En bref, Elisabeth Sparkle est une has-been, et elle est jouée par une Moore intrépide, qui est manifestement prête à prendre un risque pour sa carrière. Substance, réalisé par Coralie Fargeat, l’emmène dans le royaume indigne de l’horreur schlock, autrement connu comme le lieu de repos final de Joan Crawford et Bette Davis.

Pourtant, curieusement, le film, étude absurdement grotesque de la façon dont les femmes sont contraintes de préserver leur jeunesse au prix de châtiments et d’humiliations, est aussi une occasion pour Moore de faire ses preuves en matière de comédie. Et elle y parvient. Son interprétation est un hurlement de panique et de désespoir qui s’intensifie, mais qui est aussi sarcastique et ridiculement drôle.

C’est probablement l’œuvre la meilleure, et même la plus étrange, de sa longue carrière.

Aujourd’hui d’âge moyen, Elisabeth a atteint un modeste plateau de carrière en tant qu’animatrice d’une émission matinale sur les exercices physiques. Elle semble être presque parfaite physiquement, mais les garçons en charge ont décidé qu’elle était trop vieille, alors elle est renvoyée par un cadre détestable joué par Dennis Quaid. Un brutal au visage rouge, sexiste et bruyant, vêtu d’un costume orange, qui pourrait être le manager des Oompa Loompas. (Et ils démissionneraient.)

Puis Elisabeth, l’esprit brisé, reçoit un tuyau : elle devrait se renseigner sur un programme expérimental du marché noir, la Substance, qui promet – dans des termes vaguement inquiétants – une sorte de rajeunissement magique. Elle mord à l’hameçon.

Il s’avère que The Substance est un protocole compliqué d’injections qui doit être suivi à la lettre, même si les instructions sont si minimalistes et déroutantes que vous pourriez aussi bien assembler un ensemble de salle à manger DIY.

Elisabeth se fait une injection, et son derrière se déchire comme un jambon fendu. Une jeune femme complètement différente et incroyablement attirante (Margaret Qualley) en sort. Selon les règles de la Substance, Elisabeth va maintenant passer une semaine dans un sommeil profond, nourrie par intraveineuse, tandis que Sue (comme cette créature s’appelle elle-même) sera dans le monde, s’amusant et appréciée pour sa beauté et son dynamisme juvéniles. Ensuite, elles échangeront leurs places.

Margaret Qualley dans le rôle de la magnifique mais espiègle reboot de Moore.

MUBI



Mais Sue, qui a pris la relève d’Elisabeth à la télévision et qui savoure sa propre envie de devenir une star, désobéit au programme, laissant sa créatrice dans le coma sur le sol d’un placard. Cela a des conséquences horribles pour la pauvre Elisabeth. D’abord, son index devient gris et mort, puis… eh bien, les choses empirent, alors que Moore hurle de colère et de dégoût.

En fin de compte, le film va trop loin dans l’horreur corporelle (n’oubliez pas d’apporter vos doigts, vos yeux vous remercieront). On peut se demander pourquoi on fait preuve de si peu de pitié envers Elisabeth, dont le seul péché est d’être superficielle et de vouloir préserver son apparence et sa carrière.

Le film, qui se termine sur une note d’ironie incroyablement cruelle, pourrait utiliser davantage de l’empathie lugubre des meilleures œuvres du réalisateur David Cronenberg, notamment La mouche. Au bout du compte, y a-t-il vraiment une si grande différence entre l’ordinaire et le grotesque ?

Pourtant, Moore est vraiment géniale – cela pourrait presque être elle Voler.

La substance est actuellement dans les salles.