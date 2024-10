Demi Moore fait le point sur son ex-mari Bruce Willis : « Il y a une grande beauté »

« Quand vous vous accrochez à ce qui était, je pense que c’est une partie perdue », a déclaré Moore à propos du combat de Willis contre la démence frontotemporale (FTD).

Le dimanche 13 octobre, l’homme de 61 ans a reçu le Career Achievement in Acting Award au Festival international du film des Hamptons 2024.

« La maladie est ce qu’est la maladie. Et je pense qu’il faut vraiment accepter profondément ce que c’est », a déclaré l’actrice, avant d’ajouter que Willis, 69 ans, est « stable » au milieu de sa démence frontotemporale (FTD). diagnostic.

« Ce que j’encourage toujours, c’est de les rencontrer là où ils en sont. Quand on s’accroche à ce qui était, je pense que c’est une partie perdue », a-t-elle ajouté.

« Mais quand vous les rencontrez là où ils se trouvent, il y a une grande beauté et une grande douceur. »

Moore a été marié à Willis de 1987 à 2000 et a partagé des filles Rumer 36 ans, Scout 33, et Tallulah 30 ans, avec le Irréductible étoile.

Rumer Willis se sépare du père du bébé et fait le point sur papa Bruce Willis

Willis a reçu un diagnostic de démence frontotemporale (FTD) et, en tant que sous-produit, il souffrait d’aphasie, une incapacité d’origine cérébrale à parler ou à comprendre la parole.

Toute la famille recomposée, y compris la femme de Willis Emma Heming, Moore et les filles de Moore et Willis — est non seulement resté uni pour se soutenir mutuellement, mais a également tenu le public informé de l’état de santé de l’acteur bien-aimé.