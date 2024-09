Demi Moore fait le point sur l’état de santé de son ex-mari Bruce Willis alors que l’acteur lutte contre la démence

Demi Moore a partagé une mise à jour sur l’état de santé de son ex-mari Bruce Willis alors que l’acteur lutte contre la démence frontotemporale.

Vendredi, l’actrice de 61 ans est apparue dans « The Drew Barrymore Show » et l’animateur de télévision de 49 ans s’est souvenu de leur collaboration sur le film de 2003 « Charlie’s Angels : Les anges se déchaînent ». Willis a fait une petite apparition au début du film.

« Quand nous avons fait Charlie’s Angels, Bruce est venu jouer dessus et c’est lui qui ouvre le film. Et nous avons pu travailler avec lui », se souvient Barrymore.

« Je le connaissais quand il était barman au Café Central ! » a-t-elle ajouté. « Je le connais aussi depuis toujours. Comment va-t-il maintenant ? »

« Compte tenu des circonstances, il est dans une situation stable », a répondu Moore.

La star de Ghost et Willis, 69 ans, qui ont été mariés de 1987 à 2000, ont deux filles, Rumer, 36 ans, Scout, 33 ans, et Talullah, 30 ans. Depuis leur divorce, l’ancien couple est resté proche. Moore a assisté au mariage de Willis en 2009, lorsqu’il a épousé sa deuxième femme, Emma Heming Willis, avec qui il a deux filles, Mabel, 12 ans, et Evelyn, 10 ans.







Bruce Willis lutte actuellement contre la démence frontotemporale. @Demimoore/Instagram

En 2019, Moore était également présent lorsque Willis et Emma ont renouvelé leurs vœux à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage.

Moore entretient également une relation étroite avec Emma, ​​et la famille recomposée célèbre fréquemment les fêtes et les anniversaires ensemble. En 2020, ils se sont mis en quarantaine ensemble en famille dans l’Idaho pendant la pandémie de COVID-19.

Lors de son entretien avec Barrymore, Moore a partagé les conseils qu’elle donne à ses filles alors qu’elles font face aux problèmes de santé de leur père.

« Ce que je dis à mes enfants, c’est qu’il faut les rencontrer là où ils sont. Il ne faut pas s’attacher à ce qu’ils étaient ou à ce que l’on veut qu’ils soient, mais à ce qu’ils sont à cet instant précis », explique Moore. « Et de là naît une telle beauté, une telle joie, un tel amour, une telle douceur. »







Moore et Willis ont été mariés de 1987 à 2000. Getty Images

Moore a expliqué qu’elle s’efforce de passer le plus de temps possible avec Willis et sa famille.

« Quand je suis à Los Angeles, j’y vais chaque semaine et j’apprécie vraiment le temps que nous partageons tous », a-t-elle déclaré.

En mars 2022, la star de « Die Hard » a mis un terme à sa carrière d’acteur après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. En février 2023, la famille Willis a annoncé que son état avait évolué vers une démence frontotemporale.

En mai, Rumer a donné une mise à jour sur la santé de Willis dans une interview avec Fox News Digital.

« Il va bien. Oui, oui, il va bien. Merci beaucoup d’avoir posé la question », a déclaré Rumer lors de la première de son nouveau film, « My Divorce Party », au 24e Festival annuel du film de Beverly Hills.

« Je pense que pour moi, à travers cette expérience, ce qui a été incroyable, c’est que mon père est tellement aimé, et cela a été tellement évident dans la transparence avec laquelle nous avons partagé », a-t-elle poursuivi.

« Et je pense que s’il y a une façon de partager notre expérience qui apporte de l’espoir – quoi qu’il arrive en tant que famille – qui peut avoir un effet et apporter une sorte d’espoir, de réconfort à quelqu’un d’autre qui vit cela, alors pour moi, c’est… tout. »