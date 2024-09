Demi Moore fait le point sur le diagnostic de démence de son ex-mari Bruce Willis

Demi Moore vient de donner un aperçu de la santé de son ex-mari, Bruce Willis, après qu’on lui ait diagnostiqué une démence frontotemporale en 2023.

L’actrice de 61 ans, qui est récemment apparue dans Le spectacle de Drew Barrymorea révélé que même s’il n’y a aucun changement dans le diagnostic de l’acteur, Moore a une position globalement positive concernant la situation.

Barrymore a parlé à La substance star à propos de l’apparition surprise de Willis dans le film de 2003 Charlie’s Angels : À toute vitessedans lequel les deux ont joué ensemble.

L’animateur de l’émission se souvient : « Quand nous avons fait Charlie’s Angels, Bruce est venu et a joué dessus, et il a ouvert le film. Et nous avons pu travailler avec lui.

« Je le connaissais quand il était barman au Café Central ! Je le connais aussi depuis toujours », a-t-elle ajouté, avant de demander : « Comment va-t-il maintenant ? »

Moore a répondu : « Compte tenu des données, il est dans une situation stable. »

Partageant le conseil qu’elle donne toujours à ses filles, Rumer, 36 ans, Scout, 33 ans, et Tallulah, 30 ans, elle a déclaré : « Ce que je dis à mes enfants, c’est de les rencontrer là où ils en sont.

« Vous ne vous accrochez pas à qui ils étaient ou à ce que vous voulez qu’ils soient, mais à qui ils sont à cet instant. Et de là naît une telle beauté, une telle joie, un tel amour et une telle douceur », conclut Demi Moore.