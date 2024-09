Demi Moore fait le point sur la santé de Bruce Willis au milieu de la bataille contre la démence

Demi Moore fait le point sur la santé de son ex-mari Bruce Willis au milieu de sa bataille contre la démence frontotemporale.

Le Substance L’actrice a été interrogée sur l’état actuel de Willis lors de l’épisode de vendredi de Le spectacle de Drew Barrymore. « Quand nous l’avons fait Les anges de Charlie« Bruce est venu jouer dessus et il ouvre le film, et nous avons pu travailler avec lui », se souvient l’animateur Drew Barrymore. « Je veux dire, je le connaissais quand il était barman au Café Central ! Je le connais aussi depuis toujours. Comment va-t-il maintenant ? »

Moore a répondu : « Compte tenu des données, il est dans une situation stable. »

Drew Barrymore et Demi Moore.

Le spectacle de Drew Barrymore



Moore et Willis ont été mariés de 1987 à 2000 et ont eu trois filles ensemble : Rumer, Tallulah et Scout. En parlant avec Barrymore, le Le feu de Saint-Elme La star a réitéré le conseil qu’elle donne souvent à ses enfants sur la façon de gérer la maladie de leur père.

« Ce que je dis à mes enfants, c’est qu’il faut les rencontrer là où ils sont. Il ne faut pas s’accrocher à ce qu’ils étaient ou à ce que l’on veut qu’ils soient, mais à ce qu’ils sont à cet instant précis », a-t-elle déclaré. « Et de là naît une telle beauté, une telle joie, un tel amour, une telle douceur. »

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaireNewsletter quotidienne gratuite de pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Moore a également noté qu’il s’assurait de voir Willis autant que possible, ajoutant : « Quand je suis à Los Angeles, j’y vais chaque semaine et j’apprécie vraiment le temps que nous partageons tous. »

Le Piège dur La famille de la star a annoncé en 2022 qu’il se retirerait du métier d’acteur après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble du langage qui affecte la capacité à communiquer. Ils ont ensuite annoncé que son état avait évolué vers une démence frontotemporale en février 2023.

Bruce Willis.

Tolga Akmen/AFP/Getty



Les personnes diagnostiquées avec une démence frontotemporale peuvent présenter des symptômes tels que « des comportements inhabituels, des problèmes émotionnels, des difficultés de communication, des difficultés au travail ou des difficultés à marcher », selon le Institut national sur le vieillissement.

En mai, Rumer a déclaré à Fox News que son père « allait bien » et a remercié ses fans pour leur soutien continu.

« Ce qui est incroyable dans cette expérience, c’est que mon père est très aimé, et cela s’est vu dans la transparence avec laquelle nous avons partagé cela », a-t-elle déclaré. « Et je pense que s’il y a une façon de partager notre expérience qui apporte de l’espoir – quoi qu’il arrive en tant que famille – qui peut avoir un effet et apporter une sorte d’espoir, de réconfort à quelqu’un d’autre qui vit la même chose, alors pour moi, c’est… tout. »