Demi Moore explique l’inspiration derrière la toute première collaboration de maillots de bain : les femmes “ne veulent pas avoir l’air matrone”

Demi Moore a conçu sa dernière ligne de maillots de bain Andie pour que les femmes se sentent désirables.

Moore, 59 ans, a parlé de l’inspiration derrière la nouvelle collection de maillots de bain inclusifs, qui a été lancée le 7 juillet, dans une récente interview.

“Pour moi, une grande partie de ce qui était inspirant dans cette collection Andie était de penser aux choses auxquelles les femmes se sentent sensibles, que ce soit leur ventre ou d’autres parties du corps”, a déclaré Moore au magazine People.

“Ils ne veulent pas avoir l’air matrone ou ne pas se sentir sexy ou désirables”, a-t-elle poursuivi. “C’était vraiment quelque chose dans mon esprit, qui change cette idée que nous devenons moins désirables à mesure que nous vieillissons.”

L’actrice de “Brave New World” a utilisé des pièces vintage qu’elle possédait pour créer la nouvelle ligne.

“J’ai commencé à penser à la façon dont ces dernières années, il s’agissait de costumes avec à peine n’importe quel tissu, et à quel point j’aimais le genre d’élégance et de glamour, dans ma perception, de certains de ces costumes vintage et les images qui les accompagnaient et comment vous pouvez vous sentir sexy, autonome et à l’aise sans avoir à montrer beaucoup de peau”, a expliqué Moore.

“Le travail des costumes vintage est extraordinaire”, a-t-elle ajouté. “Et certains d’entre eux, vous ne pouvez pas vraiment croire qu’il s’agit de maillots de bain. L’idée est donc : comment faire en sorte qu’une femme porte quelque chose qui se sente bien, ludique et sexy, qui crée également de la sécurité et de la confiance tout en ayant du style ? C’était notre objectif.”

Moore est un investisseur dans Andie depuis 2017 et est apparu dans de nombreuses campagnes pour l’entreprise.

En juillet 2021, l’actrice pose avec ses trois filles, Rumer Willis, Scout Willis et Tallulah Willis, pour la campagne “Together”.

“Aujourd’hui est le grand jour”, a écrit Moore en légende du message. “TELLEMENT excité de partager enfin la nouvelle campagne d’@andieswim, de célébrer l’unité et de se montrer pour les personnes que vous aimez… Il était normal que je puisse partager ce moment avec les personnes que j’aime le plus.”

