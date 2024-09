Demi Moore et son équipe derrière The Substance décortiquent les mythes de la beauté grotesque d’Hollywood

Ouvrir cette photo dans la galerie : De gauche à droite : Margaret Qualley, la réalisatrice Coralie Fargeat et Demi Moore assistent à la première nord-américaine de The Substance lors de la soirée d’ouverture du Festival international du film de Toronto au Royal Alexandra Theatre de Toronto, le 5 septembre.VALERIE MACON/AFP/Getty Images

Il n’y a aucun moyen de décrire le nouveau film de l’auteure française Coralie Fargeat, La substancecomme tout autre chose que délicieusement dément. La suite de ses débuts à haute tension, le film de vengeance contre le viol de 2017 Vengeance, La substance double joyeusement la mise sur le féminisme sanglant et tripes désormais emblématique de Fargeat dans son film d’horreur corporelle incarnez une star hollywoodienne vieillissante qui cherche désespérément à maintenir les normes impossibles de jeunesse et de désirabilité de l’industrie.

Dans l’un des plus grands succès de l’année en matière de casting, Demi Moore incarne Elisabeth Sparkle, une star oscarisée et une superstar de l’aérobic à la Jane Fonda, qui est renvoyée sans ménagement par des dirigeants de télévision misogynes le jour de son 50e anniversaire. Vaincue et, de toutes les manières, frappée à terre, Elisabeth se voit introduire dans un sérum du marché noir appelé « La Substance », qui, une fois injecté, promet de faire naître un alter ego plus jeune et plus beau de l’utilisatrice qui, malgré sa forme physique distincte, reste connecté à son corps et à son esprit « source » comme une seule entité.

C’est une alchimie grotesque de la création qui donne naissance non seulement à Sue – une projection plus gaie et plus brillante de la jeunesse et du succès d’Elizabeth, qui gravit rapidement les échelons d’Hollywood en tant que nouvelle ingénue (jouée ici par Margaret Qualley) – mais aussi à une série d’effets secondaires horribles qui se produisent une fois que le duo inextricable repousse inévitablement les limites des directives de la substance. C’est une descente folle dans une bataille d’ego et d’id, qui se catapulte encore plus loin dans la création d’un monstre hybride enchanteur et répugnant, judicieusement nommé « MonstruoElisaSue ».

« J’ai été vraiment captivé par la lecture du scénario », a déclaré Moore lors d’une interview après l’accueil enthousiaste réservé au film au Festival international du film de Toronto la semaine dernière, où le film a remporté le prix du public Midnight Madness. Sa co-star Qualley n’a pas tardé à ajouter : « J’ai trouvé ce film vraiment singulier et spécial. Je n’avais jamais rien lu de tel – c’était totalement nouveau. »

« C’était une aventure incroyable rien que de le lire, sans parler de participer à la réalisation du film », poursuit Moore. « J’avais vraiment le sentiment que ce film allait me pousser hors de ma zone de confort et me permettre de plonger dans des lieux émotionnellement profonds que je n’avais pas eu l’occasion d’explorer depuis longtemps. »

Entre les exigences physiques du rôle et la vision du film sur le vieillissement en tant que femme à Hollywood, le personnage offre à Moore une personnalité vulnérable qui fait écho à ses propres expériences dans l’industrie du cinéma. Au milieu des années 90, Moore était connue pour être l’actrice la mieux payée elle travaillait à l’époque et était l’une des premières à défendre l’équité salariale pour les femmes dans l’industrie.

Malgré ses nombreux succès, il suffit de rappeler la frénésie médiatique qui a célébré son apparence physique svelte tout en critiquant sa performance dans la comédie noire de 1996 Strip-tease pour avoir une idée des ironies cruellement sexistes qu’une actrice comme elle doit endurer.

« Je pense que ce qui a rendu ce film si spécial, c’est tout ce qu’elle y a mis en tant qu’actrice – la confiance qu’elle m’a témoignée pour aller en territoire inconnu. Je pense que son instinct lui a dit que c’était une histoire puissante et valorisante », explique Fargeat aux côtés de ses deux stars. « Nous voulions faire quelque chose avec ces idées sur ce à quoi les femmes doivent faire face dans la société – toutes les dynamiques de pouvoir que ces problèmes engendrent et la violence qui en découle. Nous voulions affronter tout cela ; nous ne voulions plus en être victimes. »

Alors que La substance voit Fargeat se lancer à fond dans sa vision des sensations fortes du genre, de la manière la plus idiote, la plus kitsch, la plus autoréférentielle, voire la plus dérangée, le film est un pivot tonal majeur pour la filmographie de Moore à ce jour.

« Ce n’est pas un genre que je connaissais particulièrement bien », dit-elle. « J’avais vu le premier film de Coralie mais, à part ça, je ne pourrais pas vraiment vous citer de films d’horreur corporels spécifiques. »

La substance Le film s’inscrit sans aucun doute parfaitement dans le genre d’imagination austère et perturbée – pour ne pas dire totalement étouffante – que ses collègues réalisateurs de films d’horreur corporels David Cronenberg, Brian Yuzna ou Frank Henenlotter ont créé. Et, tout comme ses pairs, Fargeat se tourne vers une incorrection politique ludique et déjantée (ou, que certains pourraient allègrement qualifier de « française ») afin de matérialiser sa satire politique.

« L’objectif du film était de faire une déclaration politique de manière massive, sans concession et sans subtilité », explique Fargeat. « C’est ce que j’aime dans le cinéma de genre : pouvoir se déchaîner un peu, permettre à ce qui brûle à l’intérieur de vivre à l’extérieur. »

À cette fin, La substance est une merveille d’effets pratiques et de travail prothétique, avec l’artiste français des effets spéciaux Pierre-Olivier Persin et le travail artisanal de son équipe qui trace les transformations délirantes de ses personnages principaux, depuis les variations de corps féminins idéalisés jusqu’à leur forme finale, monstrueuse et totalement autre, chimérique.

« Je savais dès le début que je voulais tout faire pour de vrai », explique Fargeat. « Le Body Horror est une histoire de chair et d’os. C’est quelque chose d’organique que vous devez pouvoir ressentir et toucher pendant le tournage. »

Avec une scène finale inoubliable qui a nécessité la pulvérisation de 30 000 gallons de faux sang sur le plateau, La substance se délecte de ses propres matériaux et de sa propre fabrication, jusqu’à ses derniers moments visqueux.

« C’était un défi », dit Qualley à propos des exigences physiques. « Je ne sais pas ce qui était le plus dur : jouer Sue ou jouer le monstre. L’un des deux côtés subit tellement de pression et est maladroit et douloureux à sa manière, tout comme l’autre, à la fois physiquement et spirituellement. »

Malgré toute cette grotesquerie maculée de sang, les trois collaborateurs sont fermement convaincus que ce que le public voit dans le film n’est rien en comparaison des types de violence que les femmes intériorisent et extériorisent sur elles-mêmes afin de répondre à une idée de la beauté en perpétuel changement.

« L’une des choses qui m’a poussé à travailler sur ce film n’était pas seulement la façon dont Fargeat nous montre les circonstances de notre conditionnement social auquel beaucoup d’entre nous ont adhéré, en ce qui concerne la durée de vie de la désirabilité d’une femme », explique Moore, « mais aussi la violence à laquelle nous nous soumettons. »

« Il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut vous faire sentir et croire que vous n’avez pas raison, que quelque chose en vous ne va pas », convient Fargeat.

« Je suis très touchée quand je vois les gens réagir fortement à MonstruoElisaSue. Elle est la lumière du film, cet espoir qu’un jour, on pourra enfin libérer sa bête intérieure et être en paix avec soi-même. »

La substance sort dans certains cinémas le 20 septembre.