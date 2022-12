Demi Moore et Bruce Willis posent avec leurs enfants et sa femme pour une photo de Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Les vacances sont le temps des retrouvailles en famille ! Exes Demi-Moore et Bruce Willis ont eu une belle réunion de famille avec leurs filles Rumeur, 34, Scout, 31, et Tallulah, 28 ans, ainsi que la femme de Bruce Emma et leurs filles Mabel, 10, et Évelyne, 8. Toute la famille élargie est devenue très festive pour la douce fête de Noël que le Fantôme l’actrice a partagé sur Instagram le mardi 13 décembre.

L’ancien couple et la femme de Bruce ont posé devant un sapin de Noël avec les cinq filles pour un grand moment en famille. Bruce, 67 ans, tenait également un adorable petit chiot pour la photo. Demi, 60 ans, a étreint son ex-mari, alors qu’Emma, ​​44 ans, a mis son bras autour de Demi. Les filles semblaient toutes avoir ri pendant le rassemblement. “Nous sommes une famille!! Se mettre dans l’ambiance des fêtes !” Demi a écrit dans la légende.

Certaines des autres photos que l’actrice a partagées dans l’ensemble comprenaient une photo d’Emma et Bruce se tenant la main à la table du dîner, et Tallulah serrant son père dans ses bras pendant que Demi se rapprochait de la photo. Elle a également inclus une adorable photo de deux des chiens de la famille. Emma a également partagé la photo de groupe sur son histoire Instagram et a inclus une salutation appropriée. “Joyeuses fêtes de notre famille à la vôtre”, a-t-elle écrit.

Bruce et Demi se sont mariés de 1987 à 2000, et même s’ils se sont séparés, il est clair qu’ils sont toujours de très bons amis. Outre les liens pour les réunions de famille, l’ancien couple partage régulièrement ses meilleurs vœux, y compris pour leurs anniversaires. Quelques jours avant que Demi ne publie les photos de vacances, Tallulah a partagé une jolie photo avec sa mère et son père. Près d’une décennie après la séparation de Demi, Bruce et Emma se sont mariés en 2009.

La célébration des fêtes arrive à la fin de ce qui a sans aucun doute été une année difficile pour la famille Willis. Bruce a révélé qu’il se retirait du cinéma après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. Emma, ​​Demi et leurs filles ont partagé la nouvelle dans un communiqué, que Rumer a partagé sur Instagram. “Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives”, ont-ils écrit dans la légende. “En conséquence et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui.”

