Demi Moore et Andrew McCarthy se réunissent près de 40 ans après ‘St. Le feu d’Elmo’

Une mini réunion Brat Pack a eu lieu au cours du week-end.

Andrew McCarthy a partagé une photo d’aujourd’hui avec Demi Moore sur son Instagram, accompagnée d’une photo de retour à leurs jours « St. Elmo’s Fire ».

« Tellement génial de voir (pour la première fois depuis des années et des années) ma co-star de St. Elmo’s Fire, la merveilleuse Demi Moore, et de rattraper mon documentaire Brat Pack », a écrit McCarthy dans la légende.

Moore et McCarthy ont joué ensemble dans le classique de 1985, aux côtés d’autres jeunes stars de l’époque, dont Emilio Estevez, Rob Lowe, Ally Sheedy et Judd Nelson.

ANTHONY MICHAEL HALL A 55 ANS : LES MEMBRES DU BRAT PACK ALORS ET MAINTENANT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Ces stars, ainsi que d’autres comme Molly Ringwald et Anthony Michael Hall, seraient ensuite surnommées « The Brat Pack » pour avoir joué dans des films de passage à l’âge adulte populaires dans les années 1980.

« St. Elmo’s Fire » était le premier grand écran de McCarthy et l’un des premiers films de Moore après son passage à « General Hospital ».

Les deux ont ensuite joué dans d’autres classiques, notamment « Pretty in Pink » pour McCarthy et « Ghost » pour Moore.

En 2021, McCarthy a parlé avec Fox News Digital de ses mémoires, « Brat: An ’80s Story », où il a partagé des souvenirs de ses collègues Brat Packers, dont Moore.

« Demi est géniale », a-t-il déclaré. « Elle était un délice. Pour moi, c’était un peu un canon lâche. Je n’ai jamais su ce qu’elle allait faire ou dire, ce que j’ai aimé parce que je ne savais tout simplement jamais d’où elle venait. Alors je l’ai trouvé être sexy et ravissante. »

McCarthy a également partagé certaines de ses autres retrouvailles avec ses coéquipiers de « St. Elmo’s Fire », dont Rob Lowe et Emilio Estevez, sur son Instagram.

« Rob Lowe a été le premier acteur que j’ai rencontré à Hollywood. Nous avons fait un film intitulé CLASS en 1982, puis nous avons fait ST. ELMO’S FIRE. Ensuite, nous ne nous sommes pas vus pendant 30 ans, jusqu’à ce que nous nous réunissions récemment pour discuter pour mon prochain documentaire de BRAT PACK. C’était comme si c’était hier », a partagé l’acteur sur son post avec Lowe.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Pour Estevez, il a écrit : « Je n’avais pas vu mon ancienne co-star de ST. ELMO’S FIRE, Emilio Estevez depuis plus de 30 ans, quand nous nous sommes réunis pour discuter de mon prochain documentaire Brat Pack. J’avais l’impression de rencontrer un frère perdu depuis longtemps. «

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

McCarthy a mentionné le documentaire dans une récente interview sur « One Nation with Brian Kilmeade ».

« Je suis en train de faire un documentaire sur le Brat Pack et je suis retourné et j’ai encore parlé à tous les anciens gangs, certains que je n’avais pas vus depuis 30 ans. Et c’était incroyable de voir l’affection que nous avions tous l’un pour l’autre et pour notre propre jeunesse à cette époque », a déclaré le sexagénaire.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Il vient également de publier un livre, son quatrième, intitulé « Walking with Sam », sur son voyage à travers le sentier de 500 miles du Camino De Santiago avec son fils, Sam, il y a deux ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous pensons que nous connaissons nos enfants, mais nous ne les voyons pas vraiment du tout. Je pense qu’il voit aussi beaucoup plus clairement qui je suis », a déclaré McCarthy à Kilmeade.