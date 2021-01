Demi Moore a été remplie d’éloges sur son apparence alors qu’elle revenait sur Instagram.

Il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des plus belles actrices à avoir pris d’assaut Hollywood.

Mais la spéculation tourbillonnait la star de cinéma, 58 ans, a subi une chirurgie plastique après avoir semblé différente sur la piste.

Les rumeurs ont commencé à tourner après qu’elle ait défilé mercredi pour le défilé Fendi à la Fashion Week de Paris.

Cependant, les fans ont été ravis de voir que l’actrice de Ghost avait l’air « normale » et « jolie » dans sa dernière photo Instagram après le spectacle.

Parmi la mer de commentaires, un fan a écrit: « Alors, ton visage est encore normal?!?!? J’espère! Tu es si jolie! »







(Image: demimoore / Instagram)



Demi a posé avec le mannequin Kate Moss, Kim Jones et Christy Turlington Burns dans un claquement réconfortant pris après le spectacle Fendi où elle a défilé sur le podium.

Les fans ont rapidement conclu qu’elle avait réalisé son look de défilé avec des astuces de maquillage intelligentes.

D’autres ont écrit: « Je suis désolé mais quiconque la déteste pour le maquillage du défilé a besoin de vérifier ses yeux! C’était évidemment un contouring fou, cette femme n’a pas besoin de chirurgie plastique folle, elle vieillit comme du bon vin! »

« Demi a toujours l’air magnifique, si saine. C’est une personne incroyable qui a beaucoup vécu mais qui a cette belle attitude face à la vie. Aimez-la! »







(Image: AFP via Getty Images)



Au départ, les fans étaient convaincus que la star avait été opérée lorsque les images du défilé sont apparues.

Les médias sociaux ont été inondés de commentaires où les fans se sont demandé pourquoi son visage semblait différent.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour discuter de son nouveau look, avec un tweet: « No WAY c’est son visage maintenant ??????? »

D’autres ont posté: « Ce n’est pas Demi! Je refuse de croire. »

« Elle a toujours été une femme magnifique. J’espère que tout ce qu’elle a fait est temporaire. »







(Image: Fendi / REX / Shutterstock)



« Oh Demi. Tu n’avais pas besoin de faire ça à ton visage. »

«Mec, j’aime Demi Moore. Les gens ont le droit de faire ce qu’ils veulent en matière de chirurgie esthétique. Mais… quoi?

« Je ne l’ai vraiment pas reconnue! »

Le Mirror a contacté les représentants de Demi Moore pour de plus amples commentaires.

Auparavant, Demi avait remis les pendules à l’heure sur la chirurgie plastique lors d’une interview en 2010.

« J’ai fait quelque chose mais ce n’est pas sur mon visage », a-t-elle déclaré au magazine Elle.

«On a souvent l’impression d’appeler une cour d’école. Ça fait mal.

« Tu sais quoi? Peut-être qu’un jour j’irai sous le bistouri. Ça m’irrite juste que les gens disent constamment combien j’ai dépensé en chirurgie plastique. »