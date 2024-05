Demi Moore est de retour avec le film le plus fou et le plus buzzant de Cannes.

Le Festival de Cannes de cette année a commencé de manière extrêmement étrange, avec une série de films exagérés mais décevants dont les excès totalisent bien moins que ce que l’on voit. Où est Francis Ford Coppola Mégalopole– une fable fantasmagorique se déroulant entre New York et la vieille Rome dont le héros est un architecte visionnaire doté du pouvoir d’arrêter le temps – aurait été, étrangement parlant, le joyau de nombreuses autres années, ses 138 minutes relativement tendues. la longueur ressemblait à un simple amuse bouche pour certaines des indulgences les plus généreusement proportionnées du festival. Sortes de gentillesse réunit Emma Stone avec elle Pauvres choses réalisateur Yorgos Lanthimos pour une anthologie tordue en trois parties (et près de trois heures) dont les récits incluent le sexe en groupe, l’automutilation et la réplique immortelle : « Là-bas, les chiens étaient aux commandes ». La comédie musicale de Jacques Audiard Émilie Pérez met en vedette Zoe Saldaña dans le rôle d’une avocate de Mexico chargée d’aider un baron de la drogue d’un cartel à changer de sexe, ce qui conduit à un numéro entraînant dans lequel un chœur d’infirmières cliniques chante le mot « vaginoplastie ». Ne soyez pas en reste avec la restauration d’une beauté stupéfiante de l’épopée muette de sept heures d’Abel Gance. Napoléondont la première moitié de 3 heures et 40 minutes a ouvert le festival, Kevin Costner a lancé la première partie d’une série de quatre films prévue intitulée Horizon : une saga américaine181 minutes tentaculaires qui présentent plus de personnages qu’une saison entière de Game of Thrones. Même celui de David Cronenberg Les Linceuls, une méditation sombre et autonome sur le chagrin et le corps inspirée par la mort de sa femme, présente une intrigue secondaire suggérant que le gouvernement chinois pourrait utiliser nos os pour nous espionner. Cannes, en somme, n’en avait pas une normale.

Alors peut-être est-il approprié que le film de Coralie Fargeat La substance, le film le plus extrême d’un festival rempli d’extrémités, est l’une des rares choses qui ressemble à un succès consensuel que Cannes ait produit jusqu’à présent. (Son seul concurrent est celui de Sean Baker Anora, une comédie sexy et loufoque qui étend ses pitreries au point où elle commence à devenir un peu exténuante.) Le film met en vedette Demi Moore dans le rôle d’Elisabeth Sparkle, une actrice oscarisée dont la deuxième carrière en tant qu’animatrice d’exercices télévisés prend fin brusquement. quand un dirigeant du réseau lorgnant (Dennis Quaid) lui dit qu’elle est remplacée par un mannequin plus jeune. Alors qu’elle rentre chez elle après leur réunion, encore sous le choc de la nouvelle – et peut-être de la façon dont le producteur de Quaid, nommé Harvey, avale ses crevettes éclaboussées de mayonnaise – elle a un accident de voiture, et bien que son corps soit indemne, un étrange jeune homme L’infirmière en profite pour l’initier à la Substance, un programme mystérieux qui lui permettra de libérer « la meilleure version d’elle-même ». Cette « meilleure version » s’avère être Sue, interprétée par Margaret Qualley, une déesse tendue aux longs membres dont la simple présence transforme les hommes hétérosexuels en dessins animés baveux. Il suffit d’un regard moqueur à Sue pour qu’Harvey lui confie l’ancien travail d’Elisabeth, et elle fait une sensation instantanée, en partie grâce à un body scintillant qui, contrairement au justaucorps plus fonctionnel d’Elizabeth, couvre à peine ses orifices.

Le problème derrière la Substance est qu’Elizabeth et Sue ne peuvent pas exister dans le monde en même temps. Bien que la voix masculine menaçante qui énonce les règles d’utilisation dise à Elisabeth qu’elle et Sue « ne font qu’une », elles sont obligées d’échanger leurs places selon un horaire de sept jours, le corps de l’autre gisant, nu et inconscient, sur le sol. de la salle de bains d’un blanc aveuglant d’Elisabeth. Sue, qui goûte pour la première fois à l’existence et au succès, n’apprécie pas de devoir céder de l’espace à une femme plus âgée qu’elle n’a jamais rencontrée, alors elle commence à contourner les règles, en se dopant du liquide céphalo-rachidien d’Elisabeth afin de prolonger son séjour au soleil. Mais leur moi divisé – littéralement divisé, alors que Sue émerge d’une entaille déchirée le long de la colonne vertébrale d’Elisabeth – est une équation délicatement équilibrée, et le surmenage de chaque côté produit des formes de déchéance de plus en plus sanglantes et troublantes. Sue jaillit du sang de son nez et Elisabeth se flétrit, sa peau marbrée et ses articulations se raidissant jusqu’à ce que le simple fait de redresser sa jambe produise un claquement horrible.

La substance n’est pas subtil, et cela ne veut pas l’être. Fargeat porte ses influences sur sa manche : la salle de bain blanc sur blanc d’Elisabeth évoque le vaisseau spatial de 2001; Le spectacle d’exercices de Sue a l’éclat pornographique de Brian De Palma le plus sinistre ; et tandis que Sue étend ses étendues de conscience de plus en plus loin au-delà de la semaine impartie, les pensées de John Carpenter La chose devient l’étoile filante de l’acte final du film. (Les superbes effets de maquillage sont de Pierre Olivier Persin.) Elle laisse même tomber un extrait du maquillage. vertige marquer à un moment particulièrement opportun. Et comme les points de référence de Fargeat, la politique du film est pour l’essentiel figée dans les années 1960 et 1970, une vision de deuxième vague dans laquelle les hommes dirigent le monde et les femmes en sont les victimes. Mais c’est comme si ces idées avaient été laissées pourrir au soleil pendant des décennies, ou avaient muté au point de devenir grotesque.

Le nouveau film de Francis Ford Coppola est l’une des choses les plus déséquilibrées jamais projetées sur un écran En savoir plus

Enfin, une superbe nouvelle comédie romantique honnête à Dieu Pourquoi les fans le perdent d’un seul coup La Chronique des Bridgerton Moment Le problème avec La Chronique des Bridgerton Il devient difficile d’ignorer Le film le plus fou de Cannes est aussi celui qui a reçu la plus longue ovation

Comme une satire, La substance est à la fois gonzo et générique : Harvey travaille pour « le studio » et Sue est embauchée pour animer « l’émission du matin ». Bien que Moore apporte le poids d’une icône au rôle d’un sex-symbole d’autrefois, le film évite de riffer directement sur son passé ; l’histoire du personnage est plus proche de celle de Jane Fonda que de celle de Moore. Mais Moore trouve toujours un moyen de rendre le rôle personnel, en creusant plus profondément qu’elle ne l’a fait depuis des années, voire jamais. (Bien que l’académie soit particulièrement sourde au travail des femmes dans les films d’horreur, il y a au moins une faible chance que le rôle d’une gagnante d’un Oscar puisse donner à Moore sa première chance.) Quoi qu’il en soit, le fonctionnement interne de l’industrie du divertissement n’est pas là où résident les intérêts de Fargeat. La relation qui l’intéresse est celle entre Elisabeth et Sue, ou plutôt entre chaque femme et l’idée d’elle-même. Les règles de The Substance rendent impossible toute interaction, mais après avoir parcouru le long couloir incurvé qui mène à la salle de bain, la première chose à laquelle chacun est confronté est l’image de l’autre : une photo d’Elisabeth au sommet de son influenceur fitness qui remplit un mur de son appartement et, après que Sue ait frappé fort, un énorme panneau d’affichage placé juste devant la fenêtre de l’appartement, vantant son dernier succès. Aucune des deux ne sait ce que l’autre a fait pendant sa semaine de sommeil, et elles n’essaient pas de communiquer entre elles, et encore moins d’unir leurs forces dans une solidarité fraternelle. Ils ne peuvent pas exister l’un sans l’autre, mais ils détestent ce que ce lien rend incontournable : l’idée qu’Elisabeth est vieille et que Sue le sera. Il est révélateur, même s’il est un peu truqué, qu’Elisabeth affiche bien en évidence une photo glamour géante d’elle-même, mais que son Oscar n’est nulle part en vue. Tout ce qu’elle peut voir, c’est ce qu’était son corps, et non ce qu’a accompli l’esprit qui l’habite encore.

La substance est autant une comédie qu’une horreur, avec une finale comiquement surmenée et une punchline qui a suscité des acclamations après minuit dans le Debussy. (D’après le traqueur du Vautour, il a gagné la plus longue ovation du festival, à 11 minutes.) Mais il y a quelque chose de triste et d’un peu laid au fond. Je ne pense pas que ce soit un défaut, même si le simple excès rend plus difficile la perception des subtilités du film. (Fargeat pourrait couper le film de manière significative sans perdre son sentiment de folie décalée. Même ses excès sont excessifs.) C’est un gaz à regarder, mais cela vous laisse aussi un peu déstabilisé, surtout si vous avez commencé à acquérir un sentiment de la fragilité de votre propre corps. Vous en sortez plein d’énergie mais aussi un peu exposé, plus présent dans le monde mais plus conscient de ce qu’il peut faire pour toi.