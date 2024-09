Demi Moore enseigne à ses filles une précieuse leçon sur la beauté

Demi Moore partage ses filles Scout, Tallulah et Rumer avec son ex-mari Bruce Willis

Demi Moore a enseigné à ses filles une précieuse leçon sur la façon de se sentir bien de l’intérieur.

À la première du dernier film de Demi La substance Lundi, ses trois filles ont soutenu l’actrice.

Scout Willis, 33 ans, a déclaré Personnes« Je pense que ma mère a toujours été un modèle pour ce qui est de se sentir bien de l’intérieur, car je pense qu’il y a des gens qui sont si magnifiquement beaux de l’extérieur, mais qui se sentent toujours si peu sûrs d’eux et souffrent tellement. »

« Je pense donc qu’elle a suscité en chacun de nous un réel désir de nous sentir simplement belle, sexy, incarnée », a-t-elle ajouté.

Willis a souligné comment les enseignements de sa mère l’ont aidée à faire face à l’attention constante des médias, en disant : « Bien sûr, c’est un bocal à poissons avec beaucoup de caméras », ajoutant qu’elle a dû faire face à la présence de « caméras dans de nombreuses phases difficiles de la vie ».

Selon Scout, le nouveau film de sa mère La substance aborde la question des standards de beauté extérieure avec une approche parfaitement satirique.

« Je trouve que ce film est incroyable parce qu’il se moque un peu et qu’il porte un regard critique satirique sur ces normes de beauté », a noté Willis.

Dans La substanceMoore joue le rôle d’Elizabeth Sparkle, une actrice âgée qui se sent gênée par les signes du vieillissement. Elizabeth essaie alors une drogue du marché noir qui crée une version plus jeune d’elle-même.

Le synopsis dit : « Cela génère un autre vous. Un nouveau vous, plus jeune, plus beau, plus parfait. Il n’y a qu’une seule règle : vous partagez le temps. Une semaine pour vous. Une semaine pour le nouveau vous. Sept jours chacun. Un équilibre parfait. Facile. N’est-ce pas ? Si vous respectez l’équilibre… qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? »

Demi partage ses filles Scout, Tallulah, 30 ans, et Rumer, 36 ans, avec son ex-mari Bruce Willis, 69 ans.