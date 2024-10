Photo : Demi Moore en a marre des blagues des gens sur son insécurité : Source

Demi Moore mènerait une vie personnelle et professionnelle heureuse, mais elle n’est pas sûre de certaines parties de son corps.

Selon un initié proche de Vie et stylel’actrice, qui, selon la rumeur, sortirait avec l’ex-mari de Sophie Turner, Joe Jonas après un déjeuner, envisage de régler ses différends.

Selon cette source, les « chevilles potelées » de Demi « lui causent du chagrin depuis un certain temps ».

« Et c’est un problème qu’elle a essayé de cacher avec des vêtements et certaines chaussures, mais cela s’est aggravé avec l’âge », a également noté la source.

La femme de 61 ans estimerait que ses chevilles sont « disproportionnées par rapport au reste de ses jambes », ajoutant : « et elle se méfie des gens qui plaisantent sur ses « chevilles ».

« Elle essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour les réparer », a poursuivi la source.

En fournissant plus de détails, l’espion a déclaré qu’elle utilisait des sels d’Epsom, se faisait masser et modifiait son régime alimentaire et faisait de l’exercice pour lutter contre cette insécurité.

Avant de conclure, la source a noté : « Rien ne semble fonctionner à sa satisfaction et elle envisage sérieusement une opération de réduction du cheville. »