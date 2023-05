Demi Moore défend la plus jeune fille Tallulah Willis au milieu de la honte corporelle

Demi Moore a critiqué un « étranger » qui a fait honte à sa fille Tallulah sur les réseaux sociaux.

Tallulah s’est rendu sur Instagram pour partager des captures d’écran d’un utilisateur non identifié qui a qualifié la fille de Moore et Bruce Willis de « grosse » à plusieurs reprises.

« Je pense qu’il est important de partager cela, que cela se produise, que cela arrive à une personne guérisseuse en convalescence, qui a été honnête sur la façon dont elle était / est et travaille quotidiennement pour trouver la sécurité et la maison dans sa peau », Tallulah a écrit sur Instagram, faisant référence à sa bataille contre la dysmorphie corporelle.

« C’était vraiment important de vous montrer cela, que cela se produise », a-t-elle poursuivi. « Je suis très reconnaissant d’être arrivé à un endroit où je ne suis pas démantelé par des étrangers [sic] mots (pour la plupart). »

Moore a défendu sa fille et a partagé ses réflexions sur les paroles de l’étranger.

« Je suis si fière de toi ! Souvent, les gens ne peuvent que refléter leur propre peur », a-t-elle écrit. « Soyez vous sous toutes vos formes et continuez à faire briller votre magnifique lumière glorieuse ! »

La sœur de Tallulah, Scout, a également écrit : « Je suis si fière de toi et fière du travail acharné que tu fais chaque jour, et heureusement pour toi, moi et tous ceux qui t’aiment, cette personne n’est qu’une simple note de bas de page dans ton histoire, et malheureusement pour eux, ils doivent être eux-mêmes pour toujours, et je leur souhaite littéralement un IOTA de la grâce, de la croissance et de l’amour de soi dont vous faites preuve chaque jour. »

Beaucoup d’autres ont partagé leur soutien dans la section des commentaires, y compris sa belle-mère Emma Heming Willis.

Elle a écrit: « Je suis vraiment désolée Tallulah. Vous avez convoqué les mamans ours ici qui aimeraient savoir qui est cette personne. »

La star de « Modern Family », Ariel Winter, a qualifié Internet de « dégoûtant ».

« Je t’envoie des câlins », a-t-elle ajouté.

Helena Christensen, un ancien ange de Victoria’s Secret, a qualifié l’étranger de « misérable » tout en partageant son soutien.

« Tu es l’une des personnes les plus cool que j’ai jamais rencontrées », a-t-elle écrit. « Ce pauvre étranger sait que vous l’êtes. Ahhh mais vous allez rire jusqu’à la rive fraîche et cet étranger s’effondrera et se fanera dans sa propre misérable simplicité. »

Moore et Willis partagent trois filles ensemble; Scout, Tallulah et Rumer. L’ancien couple s’est marié en 1987 avant de divorcer en 2000.

L’acteur de « Die Hard » a ensuite épousé Emma Heming Willis. Il partage deux filles avec Emma, ​​Evelyn et Mabel.

