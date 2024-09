Demi Moore déclare que son rôle dans le film d’horreur corporelle était « risqué et juteux »

Mubi Demi Moore joue une star de la télévision en déclin qui prend des mesures extrêmes pour retrouver jeunesse et beauté

Le nouveau film de Demi Moore, The Substance, commence assez normalement. Le film, qui se déroule à Los Angeles, s’ouvre sur une vue aérienne du Hollywood Walk of Fame, où une nouvelle étoile est en cours d’installation. On y voit les ouvriers prendre grand soin de la poser, et l’ouverture au public se fait en grande pompe. Mais au fil du temps, l’étoile qui rend hommage au personnage d’Elisabeth Sparkle interprété par Moore se fissure et s’abîme. Elle est piétinée et ignorée. Un passant fait tomber son hamburger, le laissant maculé de ketchup. La séquence entière ne dure qu’une minute ou deux, et bien que la métaphore soit peu subtile, elle donne parfaitement le ton du film qui suit ; ses thèmes de jeunesse, de beauté et de pertinence, et jusqu’où les gens iront pour les atteindre. Ensuite, le film prend une tournure très sombre. Renvoyée d’une émission de télévision en raison de la chute de ses audiences, Sparkle se donne beaucoup de mal pour créer une version parfaite d’elle-même. The Substance devient finalement un film d’horreur corporel, rempli de sang et de violence, qui a suscité à la fois controverse et éloges. « C’était un scénario complètement unique, original, on pouvait dire qu’il était visuellement stimulant », explique Moore à BBC News, « et en même temps, nous n’avions aucune idée de la façon dont il finirait, ce qui le rendait encore plus risqué et juteux. »

Mubi Le personnage de Demi Moore prend une drogue du marché noir qui génère un clone beau et plus jeune (joué par Margaret Qualley)

Ce rôle a obligé la femme de 61 ans à accepter de ne pas être glamour, c’est le moins qu’on puisse dire, mettant en valeur la beauté déclinante de son personnage vieillissant. « J’ai eu l’impression que c’était pour cela que je voulais le faire, d’une certaine manière », explique Moore. « Ce qui rendait cela intéressant, c’était d’aller dans un endroit aussi brut et vulnérable, de pouvoir vraiment s’en détacher. Et c’était assez libérateur à bien des égards. » Un film féministe sur l’âgisme et les normes de beauté irréalistes n’est pas inhabituel, mais ce qui rend le film si horrible, c’est le contenu du titre utilisé par le personnage principal. Le film voit Sparkle utiliser la drogue du marché noir pour – littéralement – se diviser en deux, créant une version plus jeune et plus belle d’elle-même (jouée par Margaret Qualley). Au début, vivre en tant que son alter ego lui apporte tout ce qu’elle a toujours voulu. Mais il ne faut pas longtemps pour que les choses se gâtent lorsque Sparkle se déplace d’un corps à l’autre.

« Des thèmes intenses »

La réalisatrice Coralie Fargeat a déclaré que le processus de casting était un « grand défi », mais a ajouté que Moore « comprenait vraiment le rôle ». « Je savais dès le début qu’avec ce genre d’histoire, choisir une actrice pour affronter ces thèmes très intenses, qui résonnent très près de moi, allait être vraiment difficile », a-t-elle déclaré à BBC News. La réalisatrice, qui a fait ses débuts au cinéma en 2017 avec Revenge, dit qu’elle cherchait une actrice qui « représenterait l’ampleur du rôle que je voulais, ainsi que quelqu’un qui prendrait le risque de se lancer là-dedans ». « Et quand l’idée de Demi est venue sur la table, j’étais vraiment sûr qu’elle ne voudrait pas le faire, je pensais que ce serait trop effrayant. Et quand j’ai entendu qu’elle avait réagi positivement au scénario, je me suis dit : « Oh mon Dieu ! J’ai été très surpris. »

Getty Images Demi Moore (et, bien plus important encore, son chien) ont été chaleureusement accueillis lors du lancement du film à Cannes

The Substance vous laissera sans doute perplexe. La première heure est exactement ce que devrait être un film de cinéma : audacieux, original et captivant. La seconde moitié du film n’est pas forcément pire, mais votre opinion à son égard dépendra de votre tolérance au sang. Qualley elle-même souligne qu’à une époque où de nombreux réalisateurs acclamés font des « films calmes et intimistes », elle aime la façon dont celui-ci « vous frappe à la tête ». Certaines critiques ont attribué cinq étoiles au film, y compris Tim Robey du Telegraph, qui a écrit : « The Substance est un thriller d’horreur satirique époustouflant, tour à tour hilarant, émouvant et incroyablement grotesque. » « La substance vous fera réfléchir, parler et vous tortiller. » a ajouté Anna Smith de Rolling Stone. « Horreur corporelle [is pushed] jusqu’à la limite, en défiant le spectateur de continuer à regarder plutôt que de se cacher, de se lamenter ou même de vomir – toutes les réactions sont tout à fait possibles. » Tout le monde n’était pas fan. Kevin Maher du Times a qualifié le film « puéril, inutile et intellectuellement spécieux », notant que certains membres du public ont quitté la projection du Festival de Cannes. Les questions de goût mises à part, Moore et Qualley livrent sans doute les meilleures performances de leurs carrières respectives, Moore étant particulièrement impressionnant dans le rôle de Sparkle qui sombre dans la folie. Fargeat dit que, lorsqu’elle a rencontré Moore : « J’ai appris à mieux la connaître en tant que personne, ce qu’elle avait surmonté dans sa propre vie pour arriver à un endroit où elle se sentait suffisamment forte et suffisamment bien avec elle-même pour affronter toute cette vulnérabilité. « J’ai senti qu’elle comprenait vraiment ce que j’allais lui demander. La réalisation, le niveau de prise de risque, la nudité, et elle était prête à prendre ces risques. »

Mubi L’échange de corps entraîne des conséquences imprévues et sanglantes pour Sue, la version plus jeune d’Elisabeth Sparkle

Le rôle de Moore est plus vaste, mais Qualley a dû relever un défi différent : incarner quelqu’un qui est censé être l’incarnation de la perfection. « Je ne me suis jamais sentie aussi sur la défensive envers mon propre corps », dit-elle, « donc je pense que cela m’a appris à apprécier ce que j’ai et m’a donné une proximité avec moi-même que j’apprécie vraiment. » Défensive dans quel sens ? « Quand vous êtes censée jouer parfaitement, que vous avez des gros plans de vos fesses, que vous avez de faux seins et que vous vous emmitouflez comme un bonbon, le but est de créer ce personnage qui a l’air parfait », explique-t-elle. « Et ce faisant, nous changeons tous les petits morceaux de moi qui ne sont pas parfaits, cachant ce qui n’est pas parfait chez Margaret afin de faire de moi Sue, et j’étais donc vraiment excitée de redevenir moi-même. » Moore reprend : « J’ai l’impression que Margaret a vécu une situation plus stressante à bien des égards. [than me] avec le fait qu’il fallait que ce soit plus parfait. Je me sentais bien de pouvoir me présenter et ressembler à [rubbish] » «

Potentiel des Oscars

Les experts en récompenses se demandent si le film pourrait avoir un impact sur la course aux Oscars. La qualité est certainement là, que ce soit au niveau du scénario, de la réalisation, du maquillage, des effets spéciaux, de la bande-son ou des acteurs. Beaucoup pensent que Moore en particulier mérite une reconnaissance de l’Académie, après une longue carrière avec des crédits cinématographiques tels que Ghost et Des hommes d’honneur. Mais The Substance risque d’être un peu trop difficile à avaler pour certains votants. Il sera fascinant de voir si les Oscars vont le soutenir ou non. Moore choisit ses mots avec soin lorsqu’on l’interroge sur les récompenses potentielles que le film pourrait rapporter, comme c’est souvent le cas pour les acteurs qui ne souhaitent pas porter la poisse aux Oscars potentiels. « Quand vous faites quelque chose, vous espérez toujours que cela résonne et que cela ait un impact, et j’apprécie certainement les choses qui suscitent la réflexion », dit-elle. « Plus que tout, j’espère qu’il y aura un véritable changement culturel, qui ouvrira la voie. Je ne sais pas où cela nous mènera. »

Getty Images La réalisatrice Coralie Fargeat a fait ses débuts au cinéma avec Revenge en 2017

Le film a été perçu par beaucoup comme un commentaire sur les standards de beauté absurdes d’Hollywood. Fargeat réfléchit : « Il s’agit de l’apparence des femmes et de la façon dont tout ce qui est projeté sur elles, dès leur plus jeune âge, façonne leur état d’esprit. « De la haine de soi et du sentiment de ne jamais être assez bien, assez belle, assez mince, assez jeune. À chaque âge, il y a quelque chose qui peut vous faire sentir que vous n’êtes pas bien. » Les discussions sur les standards de beauté à Hollywood en particulier sont devenues plus éclairées ces dernières années, Moore reconnaissant que « nous avons définitivement fait des progrès ». « Avons-nous des progrès à faire pour aller plus loin ? Certainement », réfléchit-elle. « Mais je pense qu’il y a déjà beaucoup plus de diversité et de représentation des femmes dans diverses formes de beauté, qu’il s’agisse de l’âge, de la race, de la taille. Et depuis mes débuts, j’ai parcouru un long chemin. »