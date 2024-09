Demi Moore considère l’âge de 61 ans comme « la période la plus excitante » de sa vie

Demi Moore a révélé qu’elle devenait de plus en plus confiante avec l’âge.

Dans un épisode récent de Aujourd’huiL’émission de ‘s diffusée le 9 septembre, l’actrice de 61 ans a parlé de son nouveau long métrage La substance qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto 2024 le jeudi 5 septembre.

Dans le film, Moore incarne le rôle d’une célébrité qui utilise un médicament du marché noir pour rajeunir.

Même si dans son personnage elle veut être plus jeune, dans la vraie vie elle est plus heureuse à 61 ans.

« Nous sommes ce que l’avenir représente pour les femmes, et je pense à avoir mes filles et je ne veux pas [it] « Il ne faut jamais avoir à l’esprit qu’il y a une fin », a-t-elle déclaré aux co-présentatrices de l’émission, Hoda Kotb et Savannah Guthrie.

La mère de trois enfants a ajouté : « Pour moi, c’est la période la plus excitante de ma vie. J’ai l’impression que mes enfants ont grandi, que j’ai le plus d’indépendance et d’autonomie pour vraiment redéfinir où je veux aller. »

« Je ne sais pas à quoi cela ressemble ni où cela se trouve, mais je suis simplement ravie d’y vivre », a-t-elle ajouté.