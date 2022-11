Demi Moore câline des chiens tout en célébrant son 60e anniversaire : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Demi-Moore a 60 ans et a l’air fabuleux ! L’actrice a souri alors qu’elle était assise dans un avion privé et câlinait ses chiens lors d’une fête d’anniversaire, chez sa fille Tallulah Willis‘ dernières photos Instagram. La femme de 28 ans a salué l’anniversaire de sa mère dans la légende du message et a même inclus un compliment sur son éclat de jeunesse. “joyeux 60e à mon anomalie médicale préférée !! @demimoore quelle que soit la colline que vous avez parcourue, montrez-moi par où commencer la montée 😗 », a-t-elle écrit.

Demi avait l’air aussi heureuse que possible, sur les clichés, car elle avait les cheveux longs et portait un manteau noir confortable avec un gilet rose en dessous. Elle a également posé de manière ludique avec deux chapeaux de fête sur la tête, dont un qui ressemblait à des bougies sur un gâteau d’anniversaire. Les cabots semblaient satisfaits sur ses genoux alors qu’elle partageait ce moment mémorable avec eux.

Une fois que Tallulah a partagé les photos épiques, il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour commenter. Ils ont souhaité la Maintenant star un “Joyeux anniversaire” et a également souligné à quel point elle avait l’air incroyable. “Cette femme a légitimement l’air d’avoir 40 ans, en tête”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a demandé: “Est-ce qu’elle vieillit? Je ne pense pas qu’elle vieillisse. Une troisième a dit qu’elle avait de “grands gènes” et une quatrième a écrit : “Veuillez nous dire, femme plus âgée, vos secrets”.

En plus des photos de Tallulah, Demi s’est rendue sur son propre Instagram pour partager une vidéo d’elle-même s’amusant et dansant dans l’avion. Elle avait un de ses chiens dans un porté attaché à sa poitrine et elle secouait ses hanches d’un côté à l’autre tout en affichant un grand sourire. «Frapper un anniversaire marquant en se sentant aimé et reconnaissant! Merci à tous pour les doux messages d’hier ♥️”, a-t-elle écrit en légende du post.

Elle a également partagé une vidéo de son histoire qui était une republication de Derek Blasberg. Cela montrait Kate Hudson tenant son téléphone à sa bouche pendant qu’elle chantait “Joyeux anniversaire” à Demi et lui envoyait ses meilleurs vœux lors d’un voyage à l’aéroport. “Je viens de trouver @katehudson en train de chanter joyeux anniversaire à @demimoore à l’aéroport”, lit-on dans la légende.