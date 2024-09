Demi Moore assiste à la première de « The Substance » avec ses filles

Demi Moore a assisté à la première de son nouveau film, « The Substance », accompagnée de ses trois filles.

La star de « Ghost », 61 ans, a foulé le tapis rouge dans une superbe robe cramoisie avec Rumer, Scout et Tallulah Willis au Directors Guild of America Theater à Los Angeles lundi soir.

Moore, qui partage ses enfants avec son ex-mari Bruce Willis, a enroulé ses bras autour de sa progéniture alors qu’ils souriaient aux photographes lors de l’événement cinématographique étoilé.

Demi Moore a assisté à la première de « Substance » avec ses filles, Scout, Tallulah et Rumer Willis lundi. REUTERS

L’actrice a posé pour des photos avec ses enfants au Directors Guild of America Theater à Los Angeles. FilmMagic

Elle a souri tandis que ses filles lui apportaient leur soutien pour son film. FilmMagic

L’actrice était radieuse dans une robe bustier rouge Oscar de la Renta ornée d’une mosaïque de paillettes abstraites qui scintillaient sur la star.

Elle portait ses longs cheveux noirs en vagues délicates autour de son visage et arborait des boucles d’oreilles pendantes qui ajoutaient encore plus d’éclat à son ensemble déjà brillant.

Les trois sœurs, quant à elles, portaient des looks plus sobres, Rumer, 36 ans, et Tallulah, 30 ans, optant pour de simples robes noires et Scout, 33 ans, optant pour une robe marron chocolat adaptée à l’automne.

Moore a enroulé ses bras autour de ses filles alors qu’elles posaient pour les caméras. Richard Shotwell/Invision/AP

Les sœurs portaient des couleurs neutres pour l’événement. FilmMagic

Les dames Willis semblaient de bonne humeur alors qu’elles montraient leur soutien à leur mère, qui incarne une gourou du fitness en déclin à qui on propose un médicament qui la transforme en une version plus jeune d’elle-même.

Moore a également posé pour des photos avec ses co-stars du film d’horreur corporel, dont Margaret Qualley et Dennis Quaid.

La star de « GI Jane » avait déjà confié qu’elle acceptait son âge malgré les difficultés liées à la perte de sa jeunesse dans le film réalisé par Coralie Fargeat.

Moore était éblouissante dans une magnifique robe bustier rouge. Chelsea Lauren/Shutterstock

Elle a également posé pour des clichés avec ses co-stars Margaret Qualley et Dennis Quaid et la réalisatrice du film, Coralie Fargeat. REUTERS

« Ce n’est pas très différent avant et après », a-t-elle déclaré à Variety lors d’une interview lorsqu’on lui a demandé quel était le thème de l’âge dans « The Substance ».

« Mais cela m’a permis de mieux m’apprécier telle que je suis. L’un des thèmes les plus importants de ma carrière est de remettre en question les idées préconçues et les limites. J’en suis à un point où j’écris ma propre histoire, au lieu de me la faire dicter en fonction de mon âge. »

Moore a également déclaré qu’Hollywood avait changé et qu’il y avait plus d’opportunités pour les femmes de tous âges qu’auparavant.

Moore partage ses filles avec son ex-mari Bruce Willis (deuxième à partir de la gauche). Getty Images pour Comedy Central

La star de « Die Hard » et Moore ont divorcé en 2000. Instagram/@demimoore

« Qui a dit que quelqu’un ne pouvait pas avoir une certaine apparence ou faire certaines choses ? La soixantaine n’est plus ce qu’elle était », a-t-elle déclaré. « Une partie de moi prend plaisir à découvrir cela au fur et à mesure. »

La star de « Feud : Capote vs. the Swans » a été mariée à Bruce, 69 ans, de 1987 à 2000, et ils entretiennent une relation étroite depuis leur divorce.

La star de « Die Hard », à qui on a diagnostiqué une démence l’année dernière, a épousé Emma Heming en 2009, et ils ont deux filles : Mabel, 12 ans, et Evelyn, 10 ans.