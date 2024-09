Demi Moore affirme que le fait d’être l’actrice la mieux payée a suscité des réactions négatives

Demi Moore est devenue l’actrice la mieux payée au monde lorsqu’elle a décroché un salaire de 12,5 millions de dollars pour « Striptease » en 1996, et c’est à ce moment-là que la réaction contre elle a commencé. Au cours d’une discussion sur Le podcast « The Interview » du New York Times alors qu’elle faisait la promotion de « The Substance », l’actrice se souvient que des gens essayaient de la démolir dès qu’elle commençait à gagner de l’argent qui rivalisait avec celui des acteurs masculins.

« Avec Striptease, c’était comme si j’avais trahi les femmes, et avec GI Jane, c’était comme si j’avais trahi les hommes », a déclaré Moore. « Mais je pense que ce qui est intéressant, c’est que lorsque je suis devenue l’actrice la mieux payée, pourquoi a-t-on choisi de me rabaisser ? Je ne le prends pas personnellement. Je pense que quiconque aurait été le premier à obtenir ce genre d’égalité salariale aurait probablement été touché. Mais comme j’ai fait un film qui traitait du monde du striptease et du corps, j’ai eu extrêmement honte. »

Moore était mariée à Bruce Willis, une autre mégastar, au moment où elle a gagné son salaire pour « Striptease », et même si elle n’a jamais comparé sa carrière à la sienne, elle était au courant des salaires qu’il touchait pour ses films et pensait qu’il était tout à fait juste de gagner ce qu’elle gagnait pour « Striptease ».

« Je ne me comparais pas à lui. Oui, j’ai vu combien il était payé », a déclaré Moore. « Je me demandais plutôt : « Pourquoi ne devrais-je pas le faire ? Si je fais le même travail, pourquoi ne devrais-je pas le faire ? » Et ce n’est pas différent de la fois où j’ai fait la couverture de Vanity Fair enceinte. Je ne comprenais pas pourquoi c’était si important, pourquoi les femmes enceintes devaient être cachées ? Pourquoi devons-nous nier avoir eu des relations sexuelles ? C’est la peur, n’est-ce pas ? Si vous montrez votre ventre, cela signifie que vous avez eu des relations sexuelles. »

Lors d’un récent article de couverture pour Variété, Moore a déclaré que le fait d’avoir obtenu le salaire record de Striptease était « très important pour moi, car il ne s’agissait pas seulement de moi ; il s’agissait de changer les règles du jeu pour toutes les femmes. Mais parce que j’incarnais une strip-teaseuse, j’ai trahi les femmes. »

« Le récit est rapidement devenu : « Eh bien, elle est payée uniquement parce qu’elle joue une strip-teaseuse ». Ça m’a vraiment touché. Mais en même temps, j’ai compris que quiconque se présente en premier va en prendre un coup. Cela vaut pour quiconque remet en question le statu quo. »

Le nouveau film de Moore, « The Substance », sort dans les salles le 20 septembre sur Mubi. Écoutez son discours complet sur Le podcast « The Interview » du New York Times ici.