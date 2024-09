Demi Moore a parcouru 60 miles à vélo pour perdre du poids après une « proposition indécente »

Demi Moore a révélé dans une interview sur CBS Sunday Morning qu’elle avait parcouru environ 96 kilomètres à vélo chaque jour pendant le tournage de son thriller érotique Proposition indécente en 1993 afin de perdre du poids pour le tournage après avoir donné naissance à sa fille Scout Willis. Le film, réalisé par Adrian Lyne et avec Robert Redford à l’affiche, a été tourné en 1992. Scout est née l’année précédente.

« Je me suis mis tellement de pression », a déclaré Moore. « Et j’ai eu l’occasion de me faire dire de perdre du poids et tout ça. Même si cela a pu être embarrassant et humiliant, c’est ce que je me suis fait à moi-même à cause de cela. »

Moore vivait à Malibu au moment du tournage de « Proposition indécente » sur le plateau de Paramount Pictures à Hollywood. Elle a décidé de se rendre au tournage à vélo tous les jours pour perdre du poids, ce qui représentait environ 96 kilomètres par jour.

« Je pense [Scout] « Elle avait environ cinq ou six mois quand on tournait », a déclaré Moore. « Je la nourrissais toute la nuit, je me levais dans le noir avec un home trainer équipé d’une lampe frontale, je faisais du vélo jusqu’à Paramount, même sur le lieu de tournage, puis je tournais toute la journée, ce qui représente généralement une journée de 12 heures, et je recommençais tout depuis le début. »

« Rien que l’idée de ce que j’ai fait à mon corps, c’est tellement fou, tellement ridicule », a-t-elle ajouté. « Mais quand on y repense, on se dit : « Est-ce que ça avait vraiment autant d’importance ? » Probablement pas. Mais à l’époque, j’ai fait en sorte que ça ait une signification particulière. »

Moore a fait le tour de la presse pour soutenir son nouveau film, « The Substance », qui a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes en début d’année. Elle a joué dans « Proposition indécente » dans le rôle d’une femme dont le mariage est mis à l’épreuve lorsqu’un inconnu leur offre un million de dollars pour passer une nuit avec elle. Woody Harrelson a joué dans ce film, qui a été le sixième film le plus rentable de 1993 avec 266 millions de dollars dans le monde entier malgré des critiques majoritairement négatives.

Regardez l’interview complète de Moore sur « Sunday Morning » de CBS dans la vidéo ci-dessous.