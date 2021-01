Demi Moore a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie plastique après avoir eu l’air très différente sur la piste.

La star de Ghost, 58 ans, a défilé mercredi dans le défilé Fendi à la Fashion Week de Paris, arborant un look que certains ont qualifié de « méconnaissable ».

Elle avait l’air glamour dans une veste noire à épaules dénudées à manches longues et un pantalon assorti, qu’elle portait avec une énorme paire de boucles d’oreilles.

Mais les fans ont remarqué qu’il y avait quelque chose de très différent sur son visage, car ses pommettes semblaient beaucoup plus définies.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour discuter de son nouveau look, avec un tweet: « No WAY c’est son visage maintenant ??????? »







« Ce n’est pas Demi! Je refuse de croire », a posté un autre.

Un troisième a écrit: « Elle a toujours été une femme magnifique. J’espère que tout ce qu’elle a fait est temporaire. »

« Oh Demi. Tu n’avais pas besoin de te faire ça en face, » dit un quatrième.







Un autre a convenu: « Mec, j’aime Demi Moore. Les gens ont le droit de faire ce qu’ils veulent en matière de chirurgie esthétique. Mais… quoi? »

« Je ne l’ai vraiment pas reconnue! » dit un sixième.

The Mirror a contacté les représentants de Demi et attend un commentaire.







Demi a précédemment insisté sur le fait qu’elle n’avait pas subi de chirurgie plastique

L’actrice était régulièrement accusée d’avoir subi plus de 200000 £ de chirurgie plastique au début des années 2000.

Demi a déclaré dans une interview en 2007 avec Marie Claire: « Je n’aime pas l’idée d’avoir une opération pour retarder le processus de vieillissement – c’est un moyen de combattre votre névrose. Le scalpel ne vous rendra pas heureux. »







Elle a dit qu’elle « ne jugerait jamais ceux qui l’ont fait », ajoutant: « Si c’est la meilleure chose pour eux, alors je ne vois pas de problème. »

Mais en 2010, elle a admis qu’elle avait subi une intervention chirurgicale, mais pas sur son visage.

«J’ai fait quelque chose mais ce n’est pas sur mon visage», a-t-elle déclaré à Elle.