Demi Lovato souffre d’une blessure au visage et révèle qu’elle a besoin de points de suture – Hollywood Life

Crédit d’image : Willy Sanjuan/Invision/AP/Shutterstock

Demi Lovato a fait une chute brutale le mercredi 13 juillet. Le chanteur de 29 ans a utilisé son TikTok pour montrer une coupure juste au-dessus de son œil gauche, où il a dit qu’il avait besoin de points de suture. Alors que la coupure semblait avoir dû faire mal, la popstar semblait avoir un bon sens de l’humour à ce sujet, comme ils l’ont montré aux fans dans une vidéo avec un stupide audio TikTok disant: “Personne ne saura / Ils vont savent/Comment le sauraient-ils ? »

@ddlovato Devinez qui s’est cogné la tête contre un cristal et doit se faire recoudre avant Kimmel demain ??? 🙋🏻🙋🏻 #substance #fuck ♬ ILS VONT LE SAVOIR – Heliqs

Demi a ouvert la vidéo avec sa main sur son sourcil et une partie de sa tête hors caméra. Alors que l’audio continuait, ils ont retiré leur main et ont montré la coupe, et même si cela ressemblait à une coupe grossière, ils semblaient bien sourire à la caméra. Ils ont également fait la lumière sur la coupure dans la légende, plaisantant sur la façon dont ils vont être Jimmy Kimmel en direct le jeudi 14 juillet. “Devinez qui s’est cogné la tête contre un cristal et doit se faire recoudre avant Kimmel demain?” ils ont écrit.

Même s’ils ont des points de suture, l’entaille avait l’air relativement petite, et ça ne ressemble à rien qui ne puisse pas être recouvert d’un peu de maquillage ! Espérons que Demi se sente beaucoup mieux bientôt !

L’apparition de Demi sur Kimmel vient juste avant qu’ils sortent leur dernier single “Substance” de leur prochain album SAINT F ** K le vendredi. Jusqu’à présent, ils ont sorti un single du nouveau rock d’inspiration pop-punk, intitulé “Skin of my Teeth”, qui offre un regard franc sur les combats du chanteur contre la dépendance. Ils ont offert un hymne édifiant pour la première sortie de l’album. Avant de sortir le nouveau morceau, Demi avait taquiné que leur prochaine sortie serait moins orientée pop que leurs versions précédentes. L’album complet devrait sortir le 19 août.

En plus de la nouvelle musique, Demi a également un tatouage quelque peu nouveau. La star de “Stone Cold” a révélé qu’ils s’étaient fait tatouer les mots “Choisissez l’amour” sur leur bras pour montrer leur soutien aux réfugiés du monde entier, en particulier ceux qui viennent d’Ukraine.