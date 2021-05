Demi Lovato s’identifie comme non binaire, pour changer officiellement les pronoms en eux / eux | Nouvelles des gens

Los Angeles: La chanteuse américaine Demi Lovato a partagé une vidéo sur Twitter indiquant la décision de « changer officiellement mes pronoms pour eux / eux ». Dans une série de tweets publiés par Lovato mercredi (heure de l’Inde), le chanteur a ajouté qu’ils s’identifieraient désormais comme non binaires.

« Non seulement ma vie a été un voyage pour moi, mais je vivais aussi pour ceux qui sont de l’autre côté des caméras. Aujourd’hui est un jour où je suis si heureux de partager davantage ma vie avec vous tous – je suis fier de faites-vous savoir que je m’identifie comme non binaire et que je changerai officiellement mes pronoms pour eux / eux à l’avenir « , a tweeté Lovato.

« Cela est venu après beaucoup de travail de guérison et d’auto-réflexion. J’apprends toujours et je rentre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole. Partager cela avec vous ouvre désormais un autre niveau de vulnérabilité pour moi », a encore tweeté Lovato.

« Je fais ça pour ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. S’il vous plaît, continuez à vivre dans vos vérités et sachez que j’envoie tellement d’amour à votre manière », a écrit le chanteur dans un autre. tweet.

La dernière annonce de Lovato fait suite à leur déclaration en mars selon laquelle ils étaient pansexuels.