Demi Lovato s’excuse auprès d’Alyson Stoner pour son mauvais comportement dans « Camp Rock 2 »

Demi Lovato regrette de s’être mal comportée sur le tournage de Camp Rock 2 : Le dernier morceau.

Dans le nouveau documentaire Enfant Starla chanteuse de « Heart Attack », qui utilise les pronoms elle/ils, s’est assise avec elle Camp Rock sa co-star Alyson Stoner, qui utilise les pronoms ils/eux. Au cours de leur conversation, les deux acteurs ont discuté de la façon dont leurs attitudes ont changé entre le premier et le deuxième Camp Rock films sortis sur Disney Channel en 2008 et 2010.

« Je me suis senti plus égal quand je l’ai fait Camp Rockparce que la première fois nous étions tous au Grand [hotel] », a déclaré Lovato. « Ok, les souvenirs affluent ! Je sais que nous avons eu beaucoup de dîners avec les acteurs au restaurant », a ajouté Stoner.

Demi Lovato et Alyson Stoner à l’avant-première de « Child Star ».

Après que Lovato ait lancé une carrière musicale réussie et joué dans la série Sonny a une chancesa renommée a dépassé celle de beaucoup de ses collègues. « Puis ma carrière a explosé, et tout d’un coup, je me suis retrouvée au Four Seasons », ont-ils déclaré. « Il y a eu une dynamique de pouvoir et un changement dans ce sens que, lorsque le deuxième film est sorti, j’ai ressenti une réelle validation parce que j’avais progressé, mais j’échangeais des relations contre du succès. »

Stoner se souvient s’être senti éloigné de Lovato pendant Le Jam Final« Je me souviens que c’était très difficile de vous contacter de cette façon », ont-ils dit. « Comme si nous avions perdu ce fil de confiance, nous avions perdu cette proximité. Il ne semblait peut-être pas que vous vouliez être contacté non plus à ce moment-là. Les dernières années de collaboration ont donc été très difficiles. »

Stoner et Lovato ont tous deux eu les larmes aux yeux à ce stade de leur conversation. « Le traitement m’a semblé radicalement différent », a déclaré Stoner, se préparant à aborder le sujet délicat du comportement difficile de Lovato. « Mon cœur bat à tout rompre. Je me souviens avoir eu l’impression de marcher sur des œufs. [around you]et il y avait donc certainement beaucoup de crainte d’une explosion.

Lovato a reconnu que c’était une période particulièrement intense dans sa carrière, mais elle a également assumé la responsabilité de ses actes. « Je sais que nous traversions toutes les deux des moments difficiles, mais cela ne me donne pas d’excuse pour maltraiter qui que ce soit, et je veux donc m’excuser sincèrement et profondément pour tout stress ou toute démarche sur des œufs, tout sentiment blessé », ont-elles déclaré. « Je suis vraiment désolée pour ça. Et quand je repense à cette époque, je ressens une profonde tristesse, car je me dis : « Combien de personnes ai-je mal traitées ? » »

Demi Lovato et Alyson Stoner dans « Camp Rock 2 : le dernier morceau ».

Lovato a également noté qu’ils avaient des difficultés à se souvenir de la période de Le Jam Finalqui est arrivé peu de temps avant leur arrivée en cure de désintoxication en novembre 2010. « Camp Rocher, Je me souviens de beaucoup plus de choses que je ne le fais Camp Rock 2« , a déclaré Lovato.

Stoner a admis qu’ils avaient du mal à se souvenir de certaines périodes de leur célébrité adolescente : « Il y avait comme des projets entiers où on se disait : « Oh, que « Le film ». Lovato a ensuite avancé : « La dissociation. C’est comme un fil conducteur entre nous tous », ce que Stoner a affirmé : « Nous tous ».

Stoner, qui est également apparu dans le Moins cher à la douzaine et Intensifier Les danseurs ont déclaré que leur professionnalisme intense en tant qu’enfant a conduit à une dissociation accrue. « Je sais que j’ai commencé à danser vers l’âge de 3 ans, et j’ai tout de suite commencé à considérer cela comme un travail », ont-ils expliqué. « Je pense que j’ai été dissocié tout au long du parcours. De l’extérieur, tout semble aller bien. Et puis des années plus tard, on ne se souvient de rien. »

Enfant Starco-réalisé par Lovato, est désormais diffusé sur Hulu.