Demi Lovato se sépare du manager Scooter Braun – Hollywood Life

Demi Lovato31 ans, ne travaille plus avec le manager Scooter braunselon Variété. Le chanteur a suivi les traces signalées de son collègue chanteur Justin Bieberet s’est récemment séparée de l’homme d’affaires populaire, après avoir signé avec lui pour la première fois en 2019. Des sources ont déclaré au point de vente qu’elle cherchait actuellement une nouvelle direction, mais n’ont pas donné de raison pour laquelle elle avait décidé d’arrêter de travailler avec Scooter.

La nouvelle de Demi arrive juste avant qu’elle ne sorte son nouvel album, Remanié, le 15 septembre. L’album devrait contenir des versions rock réenregistrées de certaines de ses plus grandes chansons à succès. « Avec Remaniéje voulais rendre hommage aux chansons qui ont le plus résonné auprès des fans et qui ont joué un grand rôle dans ma carrière en leur insufflant une nouvelle vie passionnante », a déclaré Demi dans un récent communiqué de presse via Variété. « Créer ce projet a été incroyablement amusant et m’a permis d’exprimer ma passion pour la musique rock d’une nouvelle manière… J’ai hâte que tout le monde en entende plus! »

Comme Demi, Justin se serait également récemment séparé de Scooter. Le 18 août, des sources ont déclaré que lui et Scooter, qui travaillent ensemble depuis 2007, « ne se sont pas parlé depuis des mois » et « des avocats sont impliqués » dans la situation. Ils ont également déclaré que le crooner « Baby » « cherchait une nouvelle agence ou un nouveau manager », bien qu’il soit toujours sous contrat avec Scooter. Un autre rapport de Divertissement ce soir a contesté la réclamation et a déclaré que Justin et Scooter travaillaient toujours ensemble et qu’il ne cherchait pas d’autre direction.

Comme Justin, Demi n’a pas encore confirmé si sa relation commerciale avec Scooter est terminée, mais elle n’a pas semblé gênée par des changements potentiels dans sa vie professionnelle ces derniers temps. La beauté s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une vidéo d’elle se détendant et dansant sur sa nouvelle chanson, « Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife », qui est une collaboration avec le groupe K-pop LE SÉRAFIM. Elle portait des lunettes de soleil et un maillot de bain alors qu’elle se balançait dehors avec des lunettes de soleil.

Plus tôt ce mois-ci, elle a également partagé des photos épiques d’elle-même sur le thème de l’été, que l’on peut voir ci-dessus, l’air aussi heureuse que possible. Elle a pris un selfie miroir dans un maillot de bain une pièce noir avec un décolleté plongeant, et a également partagé une photo d’elle portant des bottes jaunes de Paris-Hilton.