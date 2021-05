Le chanteur Demi Lovato est sorti comme «non binaire» et utilise maintenant les pronoms «ils / eux». L’annonce de Lovato – qui a coïncidé avec le lancement d’un nouveau podcast – a été accueillie à la fois par des applaudissements et du cynisme en ligne.

Lovato, un défenseur de longue date des causes féministes et LGBT, a publié mercredi le premier épisode de la nouvelle série de podcasts « 4D » et a accompagné la sortie d’une annonce personnelle.

«Aujourd’hui est un jour où je suis si heureux de partager davantage ma vie avec vous tous,» a tweeté l’ancienne star de Disney. «Je suis fier de vous faire savoir que je m’identifie comme non binaire et que je changerai officiellement mes pronoms pour qu’ils / eux avancent.»

Aujourd’hui est un jour où je suis si heureux de partager plus de ma vie avec vous tous – je suis fier de vous faire savoir que je m’identifie comme non binaire et que je changerai officiellement mes pronoms pour qu’ils / eux vont de l’avant 💖 – Demi Lovato (@ddlovato) 19 mai 2021

Lovato a dit que la décision est venue « Après beaucoup de travail de guérison et d’auto-réflexion, » dire aux adeptes que «Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi.»

L’annonce a été accueillie avec scepticisme par les curmudgeons en ligne. Sans nommer directement Lovato, le présentateur britannique Piers Morgan a accusé le chanteur d’être un «Célébrité ennuyeuse qui cherche à attirer l’attention», tandis que le journaliste américain Michael Tracey a fait remarquer comment l’annonce de Lovato «Il s’est avéré juste que coïncidait avec le lancement d’un podcast relatant le« voyage de guérison »de Demi.»

Quelques nouvelles personnelles: je suis fier de vous faire savoir que je m’identifie comme une célébrité ennuyeuse qui cherche à attirer l’attention. Cela est venu après beaucoup de travail d’auto-réflexion, mais c’est ma vérité et mon expérience vécue. 💖 – Piers Morgan (@piersmorgan) 19 mai 2021

Tellement fascinant que cette annonce coïncidait avec le lancement d’un podcast retraçant le «voyage de guérison» de Demi https://t.co/QNcaYdQOrB – Michael Tracey (@mtracey) 19 mai 2021

Les célébrités riches en arrivent à un point où elles s’ennuient tellement de pouvoir acheter tout ce qu’elles veulent. Donc, au lieu de cela, cherchez l’attention dont ils ont désespérément besoin en faisant cela comme ça. Demi, mon amour. Vous êtes une femme. Au revoir. https://t.co/42cFXheYHe – Dominique Samuels🌸 (@dominiquetaegon) 19 mai 2021

Les groupes de défense des droits des transgenres et des homosexuels ont cependant applaudi l’annonce de Lovato. « Félicitations à Demi Lovato pour sa sortie en tant que non-binaire! » Xtra, un magazine LGBT, tweeté. «Leur courage et leur vulnérabilité continus aux yeux du public sont sans aucun doute utiles à tant de jeunes gens.»

Avant cela, le temps passé par Lovato aux yeux du public a été tumultueux. Enfant actrice, Lovato a lutté pendant de nombreuses années avec des problèmes de santé mentale et a parlé ouvertement de la toxicomanie et de l’alcoolisme. En 2018, un mois après la sortie d’un single intitulé « Sober », dans lequel la star a révélé une rechute, Lovato a été transporté d’urgence à l’hôpital de Los Angeles à la suite d’une surdose d’opioïdes presque fatale.

