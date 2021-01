Demi Lovato a annoncé les détails de son prochain documentaire révélateur Dancing with the Devil.

La légende de Camp Rock, 28 ans, sortira la série documentaire YouTube Originals en mars et abordera certains de ses récents problèmes.

Demi a tweeté: « Il y a eu tellement de choses que je voulais dire, mais je savais que je devais le dire correctement. DEMI LOVATO: DANCING WITH THE DEVIL sera diffusé gratuitement sur @Youtube à partir du 23 mars [hearts emoji] ».

Elle a ajouté: « Merci à ma famille, mes amis et mes fans d’être restés à mes côtés au fil des ans alors que j’apprends et grandis.

«Je suis tellement excité de partager enfin cette histoire avec vous à laquelle je me suis accroché ces 2 dernières années. #DemiDWTD Bientôt disponible! »







(Image: Twitter)



Le communiqué de presse de la série la décrit comme « un retour honnête sur certains des moments les plus difficiles de la vie de Lovato alors qu’elle découvre ses traumatismes antérieurs et découvre l’importance de sa santé physique, émotionnelle et mentale. »

Ces traumatismes font probablement référence à la surdose quasi mortelle de Lovato en 2018.

Demi a ensuite pris la parole lors de la Journée mondiale de la prévention du suicide en septembre de l’année dernière.







(Image: Twitter)



Le chanteur Cool for the Summer a déclaré: «Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la prévention du suicide. Depuis mon plus jeune âge, je suis aux prises avec des pensées suicidaires et la dépression.

« J’ai beaucoup insisté sur la sensibilisation à la santé mentale, car il est possible de voir la lumière lorsque vous commencez le travail sur vous-même. »

Elle a ajouté: «Je suis la preuve vivante que vous ne devez jamais céder à ces pensées.

«J’ai eu de nombreux jours où j’ai lutté, mais s’il te plaît, laisse cette chanson être un hymne à tous ceux qui en ont besoin en ce moment.







(Image: ddlovato / Instagram)



Demi a signé: « J’espère que vous lirez ces diapositives et que vous les partagerez avec vos amis et votre famille.

« Prenez soin de vous et écoutez vos proches. Rappelez-vous, ce n’est pas grave. »

Le chanteur a également sorti une chanson intitulée OK Not To Be OK l’année dernière.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un courrier électronique aux Samaritains à jo@samaritans.org